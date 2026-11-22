Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- La Juventus de Italia se impuso con contundencia por 4 a 0 al Venezia en el Allianz Stadium, en el marco de la fecha 12 de la Serie A, acercándose así a las competencias internacionales.

Los goles fueron anotados por Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal y Randal Kolo Muani, este último desde el punto penal. Este triunfo se torna crucial para el conjunto turinés, que buscaba dejar atrás un comienzo irregular en el campeonato tras el parón por selecciones.

El francés Kolo Muani, a los 71 minutos, fue clave al generar un penal que Woltemade le cedió. Kolo Muani ejecutó la falta y venció al arquero Stankovic, sellando así el 4 a 0 definitivo en el partido.

Con este resultado, la Juventus alcanza los 21 puntos en la tabla y se posiciona en el sexto lugar, a solo cinco puntos de la clasificación a la Champions League. Por su parte, el Venezia se encuentra en una situación complicada, ocupando el decimonoveno puesto con apenas 6 unidades.