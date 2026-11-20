A propósito del lanzamiento de "El hombre que quería matar a Pérez Reverte", pensaba que habías cerrado la historia de Remil tras la trilogía anterior. ¿Cómo surgió la idea de traerlo de regreso en esta cuarta entrega?

Yo también creía que la saga estaba terminada tras contar las tramas de espionaje bajo el kirchnerismo y el macrismo. Sin embargo, durante una charla sobre política ante un grupo de abogados donde hablé sobre Javier Milei, varios se me acercaron para preguntarme qué estaría haciendo Remil en un gobierno libertario y me aportaron distintas historias. Eso me estimuló a ponerme a trabajar con la actualidad inmediata y a indagar qué hace una unidad de inteligencia dedicada al espionaje político bajo una administración como esta.

¿De qué trata la trama central y cómo se integra la figura real de Arturo Pérez Reverte dentro del libro?

En la ficción, una agencia privada de seguridad ligada a intereses norteamericanos convoca a Cálgaris y a Remil para intentar resguardar y "limpiar" los tropezones de un gobierno aluvional. Como misión inicial, la Secretaría de Seguridad les encomienda proteger a distancia a Pérez Reverte ante la amenaza de un fanático obsesionado que quiere matarlo. La novela muestra los mecanismos reales que ocurren en la trastienda del poder y se cierra con un relato especial escrito por Pérez-Reverte sobre la juventud de los personajes. Además, para garantizar la verosimilitud de la historia, siempre le entrego el manuscrito final a un profesor de la escuela de inteligencia para verificar que todo lo planteado sea técnicamente plausible.

Mencionás con frecuencia tus reuniones con exagentes y periodistas. ¿De qué manera estas tertulias alimentan tu labor literaria frente a tu trabajo periodístico habitual?

Mantengo la tradición de las tertulias, porque de allí surgen infinidad de ideas e insumos. En mi columna de los domingos abordo el análisis político formal y reflexivo. Sin embargo, la ficción me permite dar rienda suelta a una vocación detectivesca reprimida desde la infancia y ofrecer relatos de suspenso, entretenidos y con ritmo cinematográfico o de serie, sometiéndome siempre al rigor de la verosimilitud.

Fuiste un firme crítico del kirchnerismo y también marcaste cuestionamientos durante el macrismo. Hoy mantenés una postura muy crítica hacia el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo fundamentás esa posición e independencia frente a la polarización del público?

Quien cambia es el poder, no el periodista; no puedo aplicar un doble rasero y perdonarle a Milei lo mismo que le criticaba a Cristina Kirchner, como los intentos de condicionar la independencia de la Justicia. Considero que Milei no es un liberal integral, sino un libertario en lo económico y un populista de derecha. Las polarizaciones extremas destruyen la democracia liberal y transforman la política en un maniqueísmo de tribus. Mi compromiso periodístico implica sostener los mismos valores de la democracia republicana e incomodar con la verdad, sin caer en la demagogia de decirle a la audiencia únicamente lo que quiere escuchar.

Para cerrar la conversación con nuestro ritual habitual, ¿qué libro, película o serie recomendás a los lectores y oyentes?

Recomiendo releer "El viejo y el mar", de Ernest Hemingway. Es una novela corta brillante, que he leído unas 16 o 17 veces; a medida que uno crece en la vida, el texto adquiere nuevos significados y alegorías profundas sobre el triunfo, la derrota, el deseo y la existencia humana.

Entrevista de Sergio Suppo.