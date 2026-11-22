El Gobierno de Santa Fe tomó posesión este jueves de dos inmuebles en Rosario vinculados a una investigación por estafas en desarrollos inmobiliarios y lavado de activos. El procedimiento fue realizado a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Los bienes decomisados son un departamento ubicado en Cerrito al 600, que se encuentra vacío, y una cochera sobre calle Maipú. Según informó la Provincia, ambos forman parte de una causa en la que hay cuatro titulares investigados.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, indicó que con este procedimiento ya son 27 los inmuebles decomisados desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. Además, precisó que se trata del cuarto inmueble recuperado en el marco de esta investigación.

La intención del Gobierno provincial es incluir el departamento y la cochera en la próxima subasta de Rosario, prevista entre marzo y mayo del año próximo. También se ofrecerán dos propiedades decomisadas anteriormente en Funes y Alvear.

Figueroa Escauriza explicó que, una vez identificadas las víctimas, el dinero obtenido por la venta de los bienes será destinado a resarcirlas. En ese sentido, señaló que desde el comienzo de las subastas durante la actual gestión se devolvieron casi 300 millones de pesos a personas afectadas por distintos delitos.

Por su parte, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, detalló que la causa está relacionada con incumplimientos en desarrollos inmobiliarios y lavado de activos. También mencionó los decomisos anteriores en Funes y Alvear, además del procedimiento realizado el año pasado en el Bar Pink, ubicado en la zona de calle Jujuy, en Rosario.

En relación con ese último caso, Matich recordó que ya se subastó el fondo de comercio. Ahora, los cuatro inmuebles vinculados a la investigación serán incorporados al proceso de venta, con el objetivo de destinar los fondos a la reparación de las víctimas.