Para sumarse a esta entidad colectiva llamada patria, las nuevas generaciones no tienen al alcance otra noción de pertenencia que la que han sedimentado los argentinos en el tiempo.

¿Qué costumbres, símbolos, sonidos, colores, palabras, aromas, sabores nos refieren a nosotros mismos?

La tradición, que celebramos en noviembre, nos remite a nuestro tiempo original, es decir, a la manera y las condiciones en la que se desplegaba la vida de los argentinos de los primeros años.

Y la música folklórica, en su esencial relación y reflejo rítmico con los latidos naturales de los paisajes, tan disímiles de esta tierra, es un legado que nos remite al gran encuentro de canciones que en medio siglo 20 nos hizo un poco más cercanos a los provincianos.

Este sábado y domingo ocurre algo especial en la ciudad de Buenos Aires: sucede “Republica Folklore”, que sitúa a la música criolla en un gran festival, en la capital de la urbanidad nacional. Una ciudad que dio muchos géneros de identidad cultural, y si de música hablamos, el tango y luego el rock nacional.

Es posible que estemos ante un hito perdurable. Es que Buenos Aires ha sido, digamos, la trinchera donde los cantores criollos, desde Antonio Tormo, Los Chalchaleros, Los Fronterizos y los cientos que vinieron, hacían llegar su canto a todo el país provinciano.

En la cartelera de República Folklore, Soledad lleva una distinción singular: cumple 30 años como artista y lo celebrará presente en las dos noches.

Soledad, una adolescente que apareció en los ‘90, en la hora del folklore joven, creció, estudió, amplió su percepción y se convirtió para miles y miles de argentinos en un sentimiento, aunque ya no agite el poncho como en sus comienzos.

No ha parado de buscarse a sí misma y, lo que es mejor, no deja de encontrarse. A veces casi de forma inesperada. Era adolescente y aprendió las canciones nuestras con el libro de Arnoldo Pintos, y por alguna razón, hizo volver a cantar a la gente motivos nuevos y de siempre.

Siempre la razón de la dimensión popular de un artista es un misterio. Y si hubiera una explicación de la intensidad de la vibración entre Soledad y la multitud que la celebra, queda en la intimidad del contacto de ambas miradas.

Decía el músico ruso Igor Stravinsky: “Una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado muerto, es una fuerza viva que anima e informa al presente”.

La tradición es la foto de un momento, pero no es el único momento de las cosas.