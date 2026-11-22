Dicen que la música es el arte de combinar los sonidos.

Si vinculamos, hoy en su día, a la música con el deporte, podemos definirlos como el arte de combinar las pasiones.

En los estadios de fútbol, sobre todo en la Argentina, la banda sonora de las hinchadas, de miles de voces que alientan al unísono a sus equipos, forman parte del folklore que le da marco a la fiesta.

A nivel Selección no pueden faltar en la playlist el “Muchachos” del Mundial de Qatar”, ni el “Brasil decime que se siente” del 2014.

Como no recordar los himnos de los Mundiales, “La Copa de la vida” de Ricky Martin de Francia 98: Go, Go, Go. Ale, Ale, Ale! O el “Waka Waka” (Esto es África) de Shakira en Sudáfrica 2010.

El más recordado y emotivo para los argentinos “Un Estate Italiana“, conocido como “Noches Mágicas”, la canción oficial de Italia 90 por Edoardo Benato y Gianna Nannini.

En los Juegos del 92 el Freddie Mercury y la soprano española Montserrat Caballé hicieron una obra maestra de la música olímpica con la interpretación impactante de “BARCELONA”.

También están las canciones hechas para los grandes del deporte mundial, entre ellas, “La Mano de Dios “ que Rodrigo interpretó para homenajear a Diego Maradona.

Los futbolistas que se le animaron a la música, como el Mono German Burgos, Daniel Osvaldo y Carlitos Tevez con su Piola Vago, el francés Yanick Noah, Guillermo Vilas que grabó un disco en el comienzo de los 90 y hasta el inefable Ringo Bonavena con su Pio Pío.

Para todos los que competimos alguna vez, en un intercolegial, resuena por siempre, la gloriosa Marcha del deporte, con aquello de “en un marco de azul celestial y al rayo solar, va la juventud…”

La música forma parte fundamental en disciplinas como en el patinaje artístico, la gimnasia rítmica, el nado sincronizado y también de los deportes urbanos como el breakdance incorporado al programa olímpico.

Sí a la música y al deporte lo asociamos al cine, “Ojo de Tigre” de Rocky 3 es un infaltable.

Pero nada supera a banda sonora de la memorable película” Carrozas de Fuego” de 1981, creación del músico electrónico griego, Vangelis, que nos lleva inexorablemente a la imagen de aquellos atletas británicos preparándose en una playa para los Juegos Olímpicos de París 1924, que se convirtió no sólo en un himno, sino también en la música ideal para acompañar momentos épicos del deporte.

En definitiva, la música y el deporte son arte y pasión.

Por eso, en el día de Santa Cecilia, nos animamos a definirlos a ambos a la vez, como el arte de combinar las pasiones.