FOTO: Detienen a ladrón con antecedentes tras robo en comercios de Belgrano

Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) -- Efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo la detención de un delincuente de 29 años con antecedentes por robos en comercios del barrio porteño de Belgrano.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el incidente comenzó cuando una mujer notificó a la Comisaría Vecinal 13 A sobre un hombre que le había robado, mediante amenazas, en su local gastronómico ubicado en la avenida Cabildo al 1700.

Después de recibir el aviso, los oficiales identificaron en Juramento y Zavalía a un individuo que coincidía con la descripción proporcionada por la víctima.

Los policías procedieron a su identificación y la mujer se presentó en el lugar, reconociendo al detenido como el autor del robo.

Posteriormente, ella presentó una denuncia en la dependencia de seguridad, y la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional número 31 asumió la investigación del caso.

El detenido también está vinculado a otro robo ocurrido en una librería ubicada en Montañeses al 2700, donde intervino la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, bajo la dirección de José María Campagnoli.

Al momento de su identificación, se descubrió que el ladrón contaba con un procesamiento por robo y antecedentes acumulados este año por violación de domicilio, además de haber sido sancionado por ejercer como trapito en la vía pública, lo que le había generado una prohibición de acercamiento.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 1, presidido por José Miguel Guerrero y con la Secretaría a cargo de la doctora Lindheimer, ordenó la detención del delincuente y el secuestro de un teléfono celular y dinero en efectivo.