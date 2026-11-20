La música y las tradiciones argentinas tendrán un encuentro multitudinario este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires con la primera edición de República Folklore, un festival que busca renovar el vínculo de las nuevas generaciones con el folclore y llevar la música popular a una propuesta de gran escala.

Juan Cruz Baccón, director del festival, en diálogo con Cadena 3 explicó que la iniciativa nació a partir de una necesidad que comenzaron a identificar en la capital: generar espacios para que los jóvenes, especialmente los integrantes de la generación Z, puedan descubrir, disfrutar y apropiarse de la música argentina.

"En la ciudad de Buenos Aires sentíamos que había una necesidad del acercamiento de los chicos al folclore, del acercamiento de la generación Z a descubrir la música nuestra", contó.

El impulsor del encuentro señaló que el crecimiento de artistas jóvenes que comenzaron a combinar el folclore con otros géneros musicales permitió advertir que existía un público interesado en vivir una experiencia colectiva alrededor de las tradiciones nacionales.

La respuesta de los músicos superó las expectativas iniciales. Según relató Baccón, la propuesta comenzó a circular entre distintos artistas, que se fueron sumando y convocando a otros colegas hasta alcanzar una lista de más de 50 participantes.

"Los artistas se coparon con la idea, se sumaron, se empezaron a hablar entre ellos. En un momento nos dimos cuenta de que teníamos 50 artistas que todos querían estar", recordó.

Con una convocatoria artística que creció rápidamente, la organización decidió diseñar un festival de gran magnitud, con una infraestructura y una experiencia pensadas para el público actual.

República Folklore contará con cuatro escenarios, más de 50 artistas y jornadas de más de 12 horas de música por día. El escenario central estará identificado como Estudio Federal SanCor Seguros.

La expectativa de convocatoria también es importante. De acuerdo con las proyecciones de la organización y las entradas vendidas hasta el momento, esperan recibir alrededor de 70.000 personas durante las dos jornadas.

El objetivo es ofrecer una experiencia que combine la identidad cultural argentina con el formato de los grandes festivales y espectáculos internacionales.

Baccón destacó que el espíritu del encuentro no pasa solamente por reunir artistas y público, sino también por generar un espacio donde las tradiciones puedan seguir creciendo y llegar a nuevas audiencias.

"Siempre es volver a lo nuestro, siempre eso va a estar en el gen nuestro y esto es una manera de festejarlo, de celebrarlo y de seguir multiplicándolo", expresó.

La primera edición de República Folklore busca así conectar distintas generaciones a través de la música popular, con artistas que representan nuevas expresiones del género y otros referentes de la escena folclórica.

Con una propuesta de cuatro escenarios, más de 50 músicos y una convocatoria estimada en 70.000 personas, Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana dedicado a celebrar la identidad musical argentina. La cobertura del festival también podrá seguirse a través de Cadena 3.

Entrevista de Agustín González