Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Los principales medios de comunicación en Brasil han expresado su descontento con la actuación del Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, subrayando la clara superioridad del Boca Juniors y remarcando la nueva frustración internacional del equipo de Belo Horizonte.

La derrota del "Galo" ante el "Xeneize" provocó severas críticas en la prensa brasileña, ya que, mientras que el conjunto argentino logró romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el Galo acumula una nueva decepción en el ámbito continental, sumando su tercera final perdida en años consecutivos.

Entre los medios más críticos se encuentra O Gol, que en su análisis afirmó que el equipo brasileño no estuvo a la altura de las circunstancias, señalando que perdió el trofeo porque "no estuvo a la altura de Boca".

El medio añadió que el rendimiento del "Galo" fue muy inferior al de los argentinos y destacó que los jugadores de Boca estuvieron más cerca de marcar un tercer gol que Atlético Mineiro de conseguir un descuento, incluso en el mejor momento del equipo brasileño en el segundo tiempo.

Por su parte, Folha de Sao Paulo se centró en la sucesión de decepciones que ha enfrentado el club. Además de las finales de la Copa Libertadores 2024 y las dos ediciones de la Sudamericana, también incluyó la derrota ante Cruzeiro en la definición del Campeonato Mineiro de marzo de 2026.

Este medio también recordó que el Atlético Mineiro acumula ocho partidos sin victorias y que su último título internacional data de 2014.

En tanto, Lance! se enfocó en el desarrollo del encuentro y las dificultades que tuvo el Atlético Mineiro para encontrar respuestas en el campo, señalando que los cambios realizados por Eduardo Domínguez no lograron alterar el desarrollo del juego ni revertir la superioridad de Boca.

Por su parte, O Globo resaltó las cuatro finales perdidas por el conjunto brasileño en los últimos años, recordando que había llegado a la definición con cierto favoritismo, aunque su mala racha contrastó con la confianza que mostraron los argentinos.

Finalmente, UOL elogió al Xeneize, destacando que "fue campeón por segunda vez en 15 días y puede levantar otros tres trofeos en 2026" y también subrayó el final de su sequía internacional y su capacidad para resurgir tras una prolongada etapa de malos resultados.