La localidad cordobesa de Calchín Oeste comienza a recuperar la normalidad tras el fuerte temporal que la azotó durante la madrugada del viernes. El intendente Mariano Vottero destacó la colaboración de los vecinos en las tareas de recuperación, aunque advirtió que las nuevas precipitaciones podrían complicar los trabajos.

En diálogo con Cadena 3, el jefe municipal explicó que durante toda la jornada del viernes se realizaron tareas para acondicionar las zonas afectadas por los fuertes vientos. "Desde temprano estamos acomodando todo. Ayer trabajamos durante todo el día y el pueblo está volviendo a la normalidad. Ya estamos más tranquilos", señaló.

Sin embargo, Vottero indicó que este sábado comenzaron a registrarse nuevas precipitaciones, una situación que podría obligar a suspender temporalmente las tareas. "Empezó a llover hace unos diez minutos, pero es una lluvia tranquila, sin viento. Es una tormenta normal, aunque pronostican que seguirá así durante todo el día", detalló.

Por otra parte, el intendente resaltó la solidaridad de los vecinos y de las distintas instituciones de la localidad, que se organizaron para colaborar con los trabajos posteriores al temporal. "Hay que destacar la solidaridad de todos los vecinos y de todas las fuerzas vivas que se pusieron a disposición para colaborar. Es muy valorable que todos se pongan la camiseta para paliar esta situación", expresó.

Finalmente, Vottero agradeció el acompañamiento de la comunidad y aseguró que la situación comienza a estabilizarse. "Ya estamos saliendo del susto y, gracias a Dios, todo está volviendo a la normalidad", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.