Tras una jornada de trabajo y solidaridad, Calchín Oeste empieza a superar el temporal
El intendente Mariano Vottero afirmó en Cadena 3 que la localidad comienza a normalizarse luego de los fuertes vientos del viernes. Las nuevas precipitaciones podrían demorar las tareas de recuperación.
21/11/2026 | 10:51Redacción Cadena 3
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
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Audio. Tras una jornada de trabajo y solidaridad, Calchín Oeste empieza a superar el temporal
Una mañana para todos
La localidad cordobesa de Calchín Oeste comienza a recuperar la normalidad tras el fuerte temporal que la azotó durante la madrugada del viernes. El intendente Mariano Vottero destacó la colaboración de los vecinos en las tareas de recuperación, aunque advirtió que las nuevas precipitaciones podrían complicar los trabajos.
En diálogo con Cadena 3, el jefe municipal explicó que durante toda la jornada del viernes se realizaron tareas para acondicionar las zonas afectadas por los fuertes vientos. "Desde temprano estamos acomodando todo. Ayer trabajamos durante todo el día y el pueblo está volviendo a la normalidad. Ya estamos más tranquilos", señaló.
Sin embargo, Vottero indicó que este sábado comenzaron a registrarse nuevas precipitaciones, una situación que podría obligar a suspender temporalmente las tareas. "Empezó a llover hace unos diez minutos, pero es una lluvia tranquila, sin viento. Es una tormenta normal, aunque pronostican que seguirá así durante todo el día", detalló.
Por otra parte, el intendente resaltó la solidaridad de los vecinos y de las distintas instituciones de la localidad, que se organizaron para colaborar con los trabajos posteriores al temporal. "Hay que destacar la solidaridad de todos los vecinos y de todas las fuerzas vivas que se pusieron a disposición para colaborar. Es muy valorable que todos se pongan la camiseta para paliar esta situación", expresó.
Finalmente, Vottero agradeció el acompañamiento de la comunidad y aseguró que la situación comienza a estabilizarse. "Ya estamos saliendo del susto y, gracias a Dios, todo está volviendo a la normalidad", concluyó.
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Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué localidad se menciona en el artículo? La localidad mencionada es Calchín Oeste.
¿Quién es el intendente que habla en la nota? El intendente es Mariano Vottero.
¿Cuándo ocurrió el fuerte temporal? El fuerte temporal azotó Calchín Oeste durante la madrugada del viernes.
¿Qué tipo de colaboración se destaca en el artículo? Se destaca la solidaridad de los vecinos y las instituciones de la localidad.
¿Cuál es la situación actual según el intendente? La situación comienza a estabilizarse y el pueblo está volviendo a la normalidad.