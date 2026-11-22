Santa Fe generó más de $774 mil millones en turismo durante 2026
Entre enero y octubre, la provincia recibió más de 1,5 millones de turistas y casi 4,7 millones de visitantes. Los Juegos Suramericanos de septiembre marcaron el mayor impacto económico del año.
22/11/2026 | 10:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Turismo y eventos en Santa Fe
La actividad turística en Santa Fe generó un movimiento económico estimado de $774.530 millones durante los primeros diez meses de 2026. Según datos del Observatorio Turístico Provincial, el territorio recibió 1.515.057 turistas y 4.696.718 visitantes entre enero y octubre.
El crecimiento estuvo acompañado por una agenda de 1.597 eventos deportivos, culturales, gastronómicos y encuentros de alcance nacional e internacional. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la estrategia provincial busca impulsar el turismo como una herramienta de producción y empleo.
La mayor parte del gasto se concentró en gastronomía, recreación, combustible y otros consumos cotidianos, que representaron el 50,3% del total, con $389.369 millones. Las visitas sin pernoctación aportaron $306.909 millones, equivalentes al 39,6% de los ingresos. En tanto, el alojamiento registró más de $78.252 millones, el 10,1%.
Los Juegos Suramericanos, el principal impulso
Septiembre fue el mes de mayor movimiento económico, con $133.707 millones. La realización de los XIII Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela tuvo un impacto estimado de $119.000 millones.
Durante ese período, la provincia recibió 184.156 turistas y 704.015 visitantes. El evento deportivo internacional concentró una parte significativa de la actividad turística y comercial registrada en el mes.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la agenda de eventos se extendió por distintas localidades, con propuestas que buscaron fortalecer el comercio y los servicios, además de promover las identidades culturales, gastronómicas y deportivas de cada región.
La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó el trabajo conjunto con municipios, comunas y el sector privado para impulsar la actividad en el norte, centro y sur de Santa Fe.
Lectura rápida
¿Qué movimiento económico generó la actividad turística en Santa Fe durante 2026?
$774.530 millones.
¿Quién es el ministro que destacó la estrategia provincial para el turismo?
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
¿Cuál fue el mes de mayor movimiento económico?
Septiembre, con $133.707 millones.
¿Qué evento deportivo impulsó la actividad turística en septiembre?
Los XIII Juegos Suramericanos.
¿Quién es la secretaria de Turismo de Santa Fe?
Marcela Aeberhard.