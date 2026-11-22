La actividad turística en Santa Fe generó un movimiento económico estimado de $774.530 millones durante los primeros diez meses de 2026. Según datos del Observatorio Turístico Provincial, el territorio recibió 1.515.057 turistas y 4.696.718 visitantes entre enero y octubre.

El crecimiento estuvo acompañado por una agenda de 1.597 eventos deportivos, culturales, gastronómicos y encuentros de alcance nacional e internacional. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la estrategia provincial busca impulsar el turismo como una herramienta de producción y empleo.

La mayor parte del gasto se concentró en gastronomía, recreación, combustible y otros consumos cotidianos, que representaron el 50,3% del total, con $389.369 millones. Las visitas sin pernoctación aportaron $306.909 millones, equivalentes al 39,6% de los ingresos. En tanto, el alojamiento registró más de $78.252 millones, el 10,1%.

Los Juegos Suramericanos, el principal impulso

Septiembre fue el mes de mayor movimiento económico, con $133.707 millones. La realización de los XIII Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela tuvo un impacto estimado de $119.000 millones.

Durante ese período, la provincia recibió 184.156 turistas y 704.015 visitantes. El evento deportivo internacional concentró una parte significativa de la actividad turística y comercial registrada en el mes.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la agenda de eventos se extendió por distintas localidades, con propuestas que buscaron fortalecer el comercio y los servicios, además de promover las identidades culturales, gastronómicas y deportivas de cada región.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó el trabajo conjunto con municipios, comunas y el sector privado para impulsar la actividad en el norte, centro y sur de Santa Fe.