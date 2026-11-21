FOTO: Leandro Paredes se desmayó tras la victoria de Boca en la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - Boca Juniors atravesó momentos de tensión tras conquistar la Copa Sudamericana, ya que su capitán y figura, Leandro Paredes, se desmayó durante una entrevista televisiva posterior a la final disputada en Barranquilla.

El mediocampista, quien fue campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, había desempeñado un papel fundamental en la victoria por 2-0 sobre Atlético Mineiro, lo que permitió al equipo xeneize romper una larga sequía internacional y añadir otro trofeo continental a su palmarés.

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Minutos después de recibir el trofeo, mientras hablaba para DSports, Paredes comenzó a mostrar signos de agotamiento debido a las altas temperaturas y la elevada humedad en la ciudad colombiana. Mientras expresaba su felicidad por el título, sufrió una descompensación y se desplomó en la zona de vestuarios, lo que requirió una rápida intervención del personal médico.

Las imágenes televisivas mostraron que el jugador se recuperó en cuestión de segundos y pudo dirigirse por sus propios medios al vestuario, sin que el incidente generara mayores complicaciones.

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El desgaste físico había sido evidente durante el partido. A los 13 minutos del segundo tiempo, Paredes solicitó ser reemplazado debido a las dificultades para soportar las condiciones climáticas, siendo sustituido por Tomás Belmonte.

Después de abandonar el campo, el volante recibió atención en el banco de suplentes. Sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia intentaron aliviar los efectos del intenso calor abanicándolo con sus camisetas, mientras que el cuerpo médico le colocaba hielo en la nuca debido a síntomas de agotamiento y baja presión.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, tranquilizó a los presentes sobre la salud del futbolista y confirmó que fue el propio Paredes quien pidió el cambio al notar que no podía mantener el ritmo del juego.

"Lo crucé entrando al vestuario. Es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos del segundo tiempo se veía que le costaba desplazarse. Es muy honesto y pidió el cambio. Recién me enteré de que después había vuelto a sufrir otro bajón", comentó el entrenador.

A pesar del susto, las primeras informaciones indicaron que el episodio estaba relacionado con el desgaste físico causado por las extremas condiciones climáticas y no derivó en complicaciones mayores para el capitán xeneize, quien fue una de las figuras en la consagración en Barranquilla.