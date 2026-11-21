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El número de sorteo 13091 de la quiniela turista se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 3109, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Arroyo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3109

2° 0901

3° 3118

4° 5068

5° 6060

6° 1281

7° 3499

8° 1011

9° 4196

10° 4192

11° 4301

12° 1165

13° 1801

14° 0282

15° 6272

16° 2786

17° 1280

18° 8862

19° 6156

20° 9810