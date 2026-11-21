Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 21 de noviembre.
El sorteo número 13091 de la quiniela turista se realizó el sábado 21 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 3109, correspondiente a "A primera (Arroyo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13091 de la quiniela turista se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 3109, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Arroyo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3109
2° 0901
3° 3118
4° 5068
5° 6060
6° 1281
7° 3499
8° 1011
9° 4196
10° 4192
11° 4301
12° 1165
13° 1801
14° 0282
15° 6272
16° 2786
17° 1280
18° 8862
19° 6156
20° 9810
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13091 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 21 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 3109.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Arroyo)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3109, 2° 0901, 3° 3118, 4° 5068, 5° 6060.