Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) -- Para una familia que tiene un hijo con una discapacidad neuromotora moderada-severa, los desafíos van mucho más allá de conseguir atención médica. Cómo comunicarse, favorecer su autonomía, compartir actividades, construir vínculos y acompañar su crecimiento son algunas de las preguntas que atraviesan la vida cotidiana. A ellas se suma una preocupación que aumenta con los años: cómo garantizar la continuidad de ese acompañamiento cuando los niños llegan a la adolescencia y la adultez.

En muchos casos, las familias se encuentran con una oferta limitada de instituciones especializadas, dificultades de acceso y propuestas que no siempre contemplan todas las dimensiones de la persona. La falta de vacantes y los problemas de financiamiento del sector agravan una situación que exige respuestas sostenidas, no solo durante la infancia, sino a lo largo de toda la vida, señaló un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"Las familias llegan con miedo, dudas, frustraciones y mucha incertidumbre. Muchas veces, el diagnóstico hace que toda la atención se concentre en lo que sus hijos no pueden hacer. Nuestro trabajo consiste en ayudarlas a descubrir todo lo que sí pueden, porque entre caminar o no caminar, hablar o no hablar, existe un universo enorme de posibilidades para mejorar la calidad de vida," explicó Mariana Domínguez, de Relaciones Institucionales de Fundación Fiorire.

Creada en 2014 en Martínez, provincia de Buenos Aires, Fiorire nació de la experiencia personal y profesional de una familia vinculada a la discapacidad. Su propuesta combina educación especial, rehabilitación interdisciplinaria, actividades recreativas y acompañamiento emocional, con especial atención a niños y jóvenes con trastornos neuromotores, principalmente parálisis cerebral y otras condiciones neurológicas.

Actualmente, su espacio educativo recibe a 18 niños y jóvenes con discapacidad severa, mientras que alrededor de 40 familias concurren a su centro de rehabilitación. Sin embargo, la institución lleva años sin vacantes en su escuela y enfrenta una demanda creciente.

Cuando los pequeños avances transforman la vida cotidiana

Ante una discapacidad del sistema nervioso central, los progresos no siempre se miden en grandes hitos motores y/o intelectuales. Aprender a comunicarse, participar de un taller de alfarería con asistencia, reconocer a un compañero, jugar al ring-raje, cocinar o disfrutar de una excursión pueden representar cambios profundos en la vida de una persona y su entorno.

"Tenemos el caso de un niño con una discapacidad severa cuya familia tenía cubiertas todas sus necesidades de cuidado, pero encontraba enormes dificultades para interactuar con él. El equipo logró identificar que podía comunicarse mediante el parpadeo. Ese descubrimiento transformó su vínculo familiar: comenzaron a comprender sus preferencias, a incluirlo en las conversaciones y a compartir experiencias que antes parecían imposibles", relató Domínguez.

El abordaje también incluye a padres, hermanos, abuelos y otros integrantes del entorno. La fundación organiza grupos de acompañamiento para padres, talleres de juego con abuelos y actividades compartidas con hermanos y primos, coordinados por su psicóloga. El objetivo es que la inclusión no quede limitada a las horas de atención institucional, sino que forme parte de la vida familiar y social.

Otro desafío es la continuidad del acompañamiento. Frente a otras propuestas que concluyen al alcanzar determinada edad, en la Fundación Fiorire se busca sostener los vínculos y las oportunidades de desarrollo durante la juventud y la adultez. Para sus responsables, crecer no debería significar perder el espacio de pertenencia construido durante años.

Una carrera por la inclusión

Esa misma mirada inspira la segunda edición de la Carrera Inclusiva Solidaria de Fundación Fiorire, que se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 8.30, en el Hipódromo de San Isidro, con el acompañamiento técnico de I Love Run.

A diferencia de las competencias tradicionales, la propuesta busca que personas con y sin discapacidad puedan compartir una misma experiencia deportiva y familiar. Habrá recorridos accesibles de 1 y 3 kilómetros y una carrera competitiva de 8 kilómetros, además de una feria navideña, kermesse y actividades recreativas.

La organización contempla necesidades de accesibilidad que suelen quedar fuera de los eventos masivos, como espacios de cambiado adecuados para jóvenes y adultos con discapacidad severa. También promueve que cada participante pueda contar con su propio equipo de familiares y amigos para acompañarlo.

"La inclusión es más que permitir que alguien participe. Es generar las condiciones para que verdaderamente pueda hacerlo, con su familia, sus amigos y toda su comunidad. Eso es lo que intentamos construir cada día en Fiorire y lo que queremos trasladar a esta carrera," concluyó Domínguez.

La inscripción tiene un valor de $40.000 por persona o $60.000 por el cupón conjunto de un niño o persona con discapacidad y su acompañante. La misma incluye kit de corredor, remera, hidratación y medalla. Los fondos permitirán cubrir la organización del evento y, de existir un excedente, se destinarán a los proyectos de desarrollo e inclusión de la fundación. Para inscribirse se debe ingresar a https://eventols.com/p/carrera-inclusiva-solidaria.