Córdoba tendrá un fin de semana marcado por la inestabilidad, con nuevas tormentas que podrían afectar a diferentes regiones de la provincia. Los fenómenos comenzarían a desarrollarse durante la tarde de este sábado y se extenderían hasta la madrugada del domingo, con precipitaciones intensas en algunos sectores, ráfagas de viento y posibilidad de granizo.

La advertencia llega después del fuerte temporal que provocó importantes destrozos en San Francisco durante la madrugada del viernes. De acuerdo con el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la presencia de aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

Las zonas con mayor posibilidad de registrar los fenómenos más importantes son el sur, sudeste y las regiones serranas, aunque también podrían producirse lluvias en sectores del centro, norte y este provincial.

A qué hora llegarían las tormentas a Córdoba

Las proyecciones meteorológicas anticipan distintos momentos de mayor inestabilidad durante las próximas horas:

Sábado desde las 18: podrían comenzar a desarrollarse núcleos de tormentas fuertes en distintos sectores de la provincia.

Sábado cerca de la medianoche: se esperan áreas con precipitaciones intensas en diferentes regiones.

Domingo alrededor de las 4: las tormentas podrían afectar especialmente al centro, norte y este provincial.

La inestabilidad continuaría durante la madrugada del domingo, aunque podrían registrarse mejoramientos temporarios.

Córdoba capital: alerta amarilla, lluvias y ráfagas de hasta 60 km/h

La Municipalidad de Córdoba informó que rige una alerta amarilla por tormentas y viento para la tarde de este sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, el Observatorio Hidrometeorológico provincial difundió un pronóstico específico para Córdoba capital y el área metropolitana, válido desde este sábado 21 de noviembre a las 12 hasta el domingo 22 a las 6.

El reporte contempla las siguientes condiciones:

-Probabilidad de tormentas: entre el 40% y el 70%.

-Intensidad de las precipitaciones: entre 1 y 10 milímetros por hora, con sectores aislados donde podrían alcanzar entre 20 y 30 milímetros por hora.

-Lluvia acumulada: generalmente inferior a 10 milímetros, aunque en puntos específicos podría llegar a entre 10 y 20 milímetros.

-Probabilidad de granizo: baja, entre el 10% y el 30%.

-Ráfagas de viento: entre 40 y 60 kilómetros por hora, del sector sur-suroeste.

-Visibilidad: podrían registrarse reducciones durante las tormentas y las precipitaciones.

El organismo advirtió que la persistencia de aire húmedo e inestable favorecerá la formación de chaparrones y algunas tormentas localmente fuertes en la ciudad y sus alrededores.

Cuáles son las localidades del Gran Córdoba que podrían recibir más lluvia

El informe incluye un mapa del área metropolitana que identifica una posible zona de mayor afectación por tormentas y chaparrones, principalmente hacia el norte de la región.

Entre las localidades comprendidas aparecen Villa Allende, Mendiolaza, Estación Juárez Celman, Colonia Tirolesa, La Calera y Malvinas Argentinas, además de otros sectores cercanos a Córdoba capital.

De todos modos, el pronóstico contempla precipitaciones de distribución irregular. Por ese motivo, los acumulados podrían variar considerablemente entre localidades e incluso entre distintos puntos de una misma zona.

La alerta llega después del fuerte temporal en San Francisco

La nueva advertencia meteorológica se produce luego de una madrugada de viernes complicada en el este provincial. San Francisco sufrió un fuerte temporal que dejó importantes destrozos y volvió a poner en alerta a las autoridades y a los vecinos.