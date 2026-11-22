Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El neerlandés Max Verstappen volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 tras consagrarse en el Gran Premio de Las Vegas y emitir fuertes declaraciones contra el británico George Russell, con quien tuvo varios enfrentamientos durante el fin de semana.

Verstappen logró su cuarta victoria en las últimas seis competencias y no ocultó su satisfacción al observar cómo su rival se estrellaba contra las barreras, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto entre ambos pilotos comenzó durante las prácticas libres, cuando Verstappen superó a Russell en la recta del Strip, pero el británico respondió devolviéndole la maniobra en la frenada, bloqueándole el paso. Esta acción provocó que el neerlandés reaccionara con un gesto obsceno, lo que le valió un aviso de los comisarios. Posteriormente, Russell cuestionó públicamente la actitud de Verstappen, sugiriendo que alguien debía hacerle frente.

Tras la carrera, donde Verstappen terminó delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, se le preguntó al tetracampeón del mundo si las declaraciones de Russell habían tenido algún impacto en su desempeño. "Habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, a mí no me molesta porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido intentar entrar en eso", respondió.

La burla de Verstappen tras el choque de Russell

El momento más tenso de la carrera se produjo en la parte final, cuando Russell intentó adelantar a su compañero Kimi Antonelli, se pasó de largo en la curva 5 y acabó chocando contra las barreras. El británico terminó en novena posición, mientras que Verstappen aprovechó la ocasión para hacer una broma por radio con su ingeniero: "¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Dios mío".

Más tarde, ante los medios, Verstappen no dudó en intensificar su burla: "Hoy el karma es una perra". Agregó: "Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que estaba pasando. Pensé: 'Fantástico, mi día solo puede ir a mejor'. Y, por supuesto, cuando crucé la meta primero, mi día se completó".

Las críticas de Verstappen a la temporada de Russell

El piloto de Red Bull también cuestionó el rendimiento de Russell en el campeonato y avivó el enfrentamiento que mantienen desde finales de 2024: "Sus comentarios no me motivan porque no está ni cerca de mí. Solo habla fuera de la pista y, en pista, ha sido un chiste absoluto esta temporada. El karma perfecto".

Con este triunfo, Verstappen sumó un nuevo resultado significativo en su lucha por el subcampeonato, mientras que Russell quedó afectado tras su incidente en Las Vegas. La temporada de Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de Qatar y concluirá en Abu Dabi.