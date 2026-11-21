El empleo eventual cayó cerca del 21% y las empresas tienen dificultades para cubrir vacantes
Un informe de la Universidad Blas Pascal advierte sobre la caída de las contrataciones temporales y la falta de perfiles técnicos. El economista Sebastián Visotsky explicó en Cadena 3 qué buscan las empresas.
21/11/2026 | 09:35Redacción Cadena 3
FOTO: Cada vez menos oportunidades para los jóvenes: qué perfiles buscan las empresas.
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Una mañana para todos
El empleo eventual en Argentina registró una caída cercana al 21% en lo que va del año, mientras que las empresas enfrentan dificultades para cubrir puestos permanentes por la falta de perfiles técnicos y las diferencias entre las expectativas salariales de los postulantes y las remuneraciones ofrecidas.
Así lo explicó a Cadena 3 el economista Sebastián Visotsky, doctor en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y director de Investigación y Desarrollo de la Córdoba Management School de la Universidad Blas Pascal (UBP), quien presentó los resultados de un relevamiento sobre el mercado laboral argentino.
El estudio fue elaborado por la Universidad Blas Pascal junto con la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE), con la participación de la magíster Alejandra Gavino. La investigación utiliza información de agencias como Manpower, Randstad y Adecco, que representan aproximadamente el 55% del mercado del empleo eventual.
Visotsky explicó que este tipo de contratación, que puede extenderse hasta 180 días, funciona como un indicador anticipado de la evolución del mercado laboral. "Tanto en épocas de expansión como de recesión, lo primero que hacen las empresas es contratar o despedir al empleo eventual", señaló.
El economista indicó que el relevamiento correspondiente al cuarto bimestre volvió a mostrar resultados negativos. Según precisó durante la entrevista, la caída acumulada del empleo eventual ronda el 21%, con un descenso del 11% entre julio y agosto. "Es el cuarto bimestre que los números me dan malas noticias", expresó.
Respecto de las causas, Visotsky aclaró que el estudio no permite determinar explicaciones concluyentes, aunque vinculó la situación con la contracción de la actividad económica, la debilidad del consumo interno y la falta de inversión. "Las empresas empiezan a achicar su plantel y siempre comienzan por el empleo eventual", sostuvo.
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• Las empresas no logran cubrir cuatro de cada diez vacantes
Otro de los resultados del relevamiento muestra que, pese a la existencia de búsquedas laborales, la tasa de cobertura de los puestos permanentes no alcanza el 60%.
Esto significa que, de cada 100 vacantes disponibles, las empresas consiguen cubrir aproximadamente 60.
Visotsky explicó que existen dos obstáculos principales: la falta de candidatos que reúnan las habilidades técnicas requeridas y las diferencias salariales entre empleadores y postulantes. "Aquellos que sí cumplen con las condiciones que las empresas exigen piden salarios más altos. Las empresas no están en condiciones o no quieren cumplir con esos salarios, entonces flexibilizan los requisitos", detalló.
El economista advirtió que, cuando ninguna de las partes modifica sus condiciones, las contrataciones quedan sin concretarse.
Además, señaló que los procesos de selección tardan alrededor de dos meses, un plazo que consideró elevado para empresas que necesitan incorporar personal rápidamente.
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• Menos oportunidades para los jóvenes y mayor demanda de experiencia
Uno de los datos que más llamó la atención del investigador fue la escasa demanda de trabajadores con poca experiencia.
Según explicó, el relevamiento no registró una demanda predominante de perfiles junior, es decir, personas que cuentan con menos de tres años de trayectoria laboral. "Cada vez se piden menos juniors", afirmó Visotsky, quien destacó que el segmento de trabajadores mayores de 45 años fue el único que aumentó su participación relativa durante los últimos bimestres.
El especialista sostuvo que las empresas están priorizando candidatos con experiencia previa, una situación que dificulta el ingreso de quienes recién comienzan su vida laboral.
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• Qué habilidades buscan las empresas
Consultado sobre las áreas de capacitación con mayores posibilidades de inserción laboral, Visotsky destacó la demanda de oficios técnicos especializados, particularmente aquellos vinculados con actividades industriales.
Entre los ejemplos mencionó la soldadura industrial y otras habilidades que tradicionalmente se enseñaban en las escuelas de oficios. "Se están buscando puestos que tienen necesidades de habilidades técnicas que muchas personas no tienen y que requieren un proceso de adaptación", explicó.
En ese sentido, señaló que la Universidad Blas Pascal también utiliza los resultados de la investigación para identificar las necesidades de formación y adaptar sus propuestas educativas a las exigencias actuales del mercado laboral.
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OML_CAPE_UBP_Infografia_4B_2026.pdf by Octavio Liberali Guereschi
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Informe de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué se reportó sobre el empleo eventual en Argentina? Se registró una caída cercana al 21% en lo que va del año.
¿Quién presentó el relevamiento sobre el mercado laboral? El economista Sebastián Visotsky explicó los resultados del estudio.
¿Cuándo se mostraron resultados negativos en el empleo eventual? En el cuarto bimestre del año, con una caída acumulada del 21%.
¿Dónde se realizó el estudio sobre el empleo eventual? Fue elaborado por la Universidad Blas Pascal y la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE).
¿Por qué las empresas no logran cubrir vacantes? Por la falta de candidatos con habilidades técnicas y diferencias salariales entre empleadores y postulantes.