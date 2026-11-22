Rosario Central comienza su camino en los playoffs ante Gimnasia de Mendoza
El Canalla debuta este domingo en los octavos de final del Clausura y lo vas a vivir en Estadio 3 desde las 14:00 horas, por Cadena 3.
22/11/2026 | 09:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jorge Almirón
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Rosario Central afrontará este domingo un partido decisivo frente a Gimnasia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 16 en el Gigante de Arroyito y marcará el debut del conjunto auriazul en la etapa de eliminación directa.
El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará hacerse fuerte como local y dar el primer paso en los playoffs, con la clasificación a cuartos de final como objetivo.
Entre las novedades de la probable formación, Ángel Di María volvería a la titularidad tras superar una lesión, en lugar de Julián Fernández. Además, Sebastián Zaracho reemplazaría al suspendido Ávila.
La probable alineación de Central sería con: Ledesma; Coronel, Ovando, Zaracho y Sández; Alan Rodríguez, Ibarra y Pizarro; Di María, Copetti y Campaz.
El historial entre ambos equipos registra cinco enfrentamientos, aunque el último fue en 1982. Central ganó tres partidos, Gimnasia uno y el restante terminó en empate. En Rosario se enfrentaron dos veces, con sendas victorias canallas.
El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.
Lectura rápida
1. ¿Qué partido jugará Rosario Central?
Rosario Central jugará un partido decisivo frente a Gimnasia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura.
2. ¿Quién dirige al equipo de Central?
El equipo de Central es dirigido por Jorge Almirón.
3. ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo este domingo a las 16 en el Gigante de Arroyito.
4. ¿Qué cambios habrá en la alineación de Central?
Ángel Di María volvería a la titularidad y Franco Zaracho reemplazaría a Ávila.
5. ¿Cuál es el historial entre Central y Gimnasia?
El historial registra cinco enfrentamientos, con tres victorias para Central, una para Gimnasia y un empate.