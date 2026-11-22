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Rosario Central afrontará este domingo un partido decisivo frente a Gimnasia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 16 en el Gigante de Arroyito y marcará el debut del conjunto auriazul en la etapa de eliminación directa.

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará hacerse fuerte como local y dar el primer paso en los playoffs, con la clasificación a cuartos de final como objetivo.

Entre las novedades de la probable formación, Ángel Di María volvería a la titularidad tras superar una lesión, en lugar de Julián Fernández. Además, Sebastián Zaracho reemplazaría al suspendido Ávila.

La probable alineación de Central sería con: Ledesma; Coronel, Ovando, Zaracho y Sández; Alan Rodríguez, Ibarra y Pizarro; Di María, Copetti y Campaz.

El historial entre ambos equipos registra cinco enfrentamientos, aunque el último fue en 1982. Central ganó tres partidos, Gimnasia uno y el restante terminó en empate. En Rosario se enfrentaron dos veces, con sendas victorias canallas.

El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.