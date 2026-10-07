Se viralizó una foto de la tumba de Ricardo Fort: el detalle en la lápida que descolocó a todos
Felipe Fort compartió una postal del lugar donde descansan los restos del "Comandante" y un dato desconocido sobre su nombre real sorprendió a los fanáticos.
07/10/2026 | 11:34Redacción Cadena 3
FOTO: Ricardo Fort.
A casi 13 años del fallecimiento de Ricardo Fort, la figura del recordado empresario y mediático volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales.
En esta oportunidad, el impacto no se debió a un archivo televisivo ni a una de sus célebres frases, sino a una fotografía compartida por su hijo Felipe desde el cementerio privado Memorial Jardín de Paz, en la localidad bonaerense de Pilar.
La imagen muestra la lápida de mármol del mediático con una inscripción que reveló un dato totalmente desconocido para la mayoría de sus seguidores: su nombre completo.
En la piedra figura grabado "Ricardo Aníbal Fort", dejando al descubierto el segundo nombre de la celebridad, un detalle que descolocó a los usuarios en las plataformas digitales.
"¡Se llamaba Aníbal, igual que mi papá!", expresó con sorpresa uno de los internautas tras la difusión de la postal, desatando una ola de comentarios y recuerdos en torno a la memoria del artista.
El impacto de la publicación coincidió además con recientes declaraciones de su hija, Marta Fort, quien reflexionó públicamente sobre cómo mantiene vivo el legado de su padre a través de sus propias elecciones de vida e imagen personal.
La joven reconoció haber adoptado costumbres estéticas que antes rechazaba, vinculando esas decisiones a una forma íntima de honrar la memoria del empresario y mantener presente su recuerdo.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió casi 13 años después del fallecimiento de Ricardo Fort? La figura de Ricardo Fort volvió a ser tendencia en redes sociales.
¿Quién compartió la fotografía que causó revuelo? La fotografía fue compartida por su hijo Felipe.
¿Dónde fue tomada la fotografía? La fotografía fue tomada en el cementerio privado Memorial Jardín de Paz en Pilar.
¿Qué dato reveló la lápida de Ricardo Fort? La lápida reveló que su nombre completo era "Ricardo Aníbal Fort".
¿Qué reflexionó su hija Marta Fort sobre su legado? Marta Fort habló sobre cómo mantiene vivo el legado de su padre a través de sus elecciones de vida e imagen personal.