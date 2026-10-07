Brasil intensifica vacunación y vigilancia por el aumento de sarampión en América

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Brasil ha decidido aumentar sus esfuerzos en vigilancia y vacunación contra el sarampión, en respuesta al incremento de casos en Estados Unidos y otros países de América. A pesar de esta situación, el país sudamericano sigue siendo considerado libre de circulación endémica del virus, según lo comunicó el Ministerio de Salud.

Estados Unidos reporta en 2026 la cifra más alta de casos anuales de sarampión en más de 35 años, donde más del 90% de los afectados no contaba con la vacunación adecuada o tenía un historial de vacunación incierto, tal como lo destacó la cartera de Salud en un comunicado.

En el contexto regional, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Canadá concentran más del 95% de los casos confirmados en este año, de acuerdo con la información proporcionada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Ministerio de Salud de Brasil subrayó que la situación en el país es diferente, gracias a las iniciativas de vacunación y vigilancia que permiten identificar y responder rápidamente a los casos.

Hasta el 5 de octubre, se habían registrado 52 casos importados: 41 en Sao Paulo, 10 en Amazonas y uno en Río de Janeiro, según los datos oficiales.

Para frenar la propagación del virus, los equipos de salud llevan a cabo búsqueda activa de casos, investigaciones epidemiológicas, rastreo de contactos y campañas de vacunación, destacó el ministerio, que ha reforzado la vacunación en lugares públicos y zonas de alta concurrencia.

En 2019, Brasil había reportado más de 20.000 casos y perdió su certificación internacional de eliminación del sarampión tras más de un año de transmisión. Sin embargo, en noviembre de 2024, la OPS volvió a certificar a Brasil como un país libre de circulación endémica del virus.

Desde 2023, el ministerio también indicó que la cobertura de las 16 vacunas del calendario infantil ha aumentado y que el número de niños que no habían recibido ninguna dosis de ciertas vacunas ha disminuido en un 86%, llegando a aproximadamente 50.000 en 2025, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y Unicef.

En 2025, la cobertura de la primera dosis de la vacuna triple vírica alcanzó un promedio del 93,10% en Brasil.

"La vacuna es la principal forma de prevención y está disponible de manera gratuita en el sistema público de Salud", enfatizó el ministerio, que también instó a las personas con dosis pendientes a acudir a una unidad del Sistema Único de Salud para actualizar su cartilla de vacunación.