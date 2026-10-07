Fin de la novela: ya está la cancha en donde Vasco da Gama recibirá a Boca

Después de tantas idas y vueltas, se definió el estadio en donde Boca Juniors jugará la revancha de una de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Será en el estadio Nilton Santos del Botafogo, en donde este miércoles, ambos equipos jugaron por el Brasileirao.

La cancha de Botafogo, con césped sintético recibirá el choque Vasco – Boca del martes 20 del corriente, desde las 21.30.

Cabe recordar que Conmebol avisó con anticipación que la cancha de Botafogo no es apta para la siguiente instancia.

La máxima entidad del fútbol sudamericano establece una capacidad mínima para los encuentros de semifinales y el estadio de Vasco da Gama no lo alcanza. Conmebol pide de 30 mil espectadores para arriba y el mencionado escenario apenas supera los 20 mil.

El mítico estadio de Río de Janeiro, el Maracaná fue la primera opción, no hubo caso.