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Fin de la novela: ya está la cancha en donde Vasco da Gama recibirá a Boca

Será en el estadio de Botafogo el martes 20 del corriente, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

07/10/2026 | 19:01Redacción Cadena 3

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El estadio de Botafogo

FOTO: El estadio de Botafogo

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Después de tantas idas y vueltas, se definió el estadio en donde Boca Juniors jugará la revancha de una de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Será en el estadio Nilton Santos del Botafogo, en donde este miércoles, ambos equipos jugaron por el Brasileirao.

La cancha de Botafogo, con césped sintético recibirá el choque VascoBoca del martes 20 del corriente, desde las 21.30.

Cabe recordar que Conmebol avisó con anticipación que la cancha de Botafogo no es apta para la siguiente instancia.

La máxima entidad del fútbol sudamericano establece una capacidad mínima para los encuentros de semifinales y el estadio de Vasco da Gama no lo alcanza. Conmebol pide de 30 mil espectadores para arriba y el mencionado escenario apenas supera los 20 mil.

El mítico estadio de Río de Janeiro, el Maracaná fue la primera opción, no hubo caso.

Lectura rápida

¿Qué equipo jugará la revancha en la Copa Sudamericana?
Boca Juniors jugará la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en el estadio Nilton Santos del Botafogo.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el martes 20 del corriente, desde las 21.30.

Por qué la cancha de Botafogo no es apta para la siguiente instancia?
La cancha de Botafogo no es apta porque no alcanza la capacidad mínima de 30 mil espectadores exigida por Conmebol.

¿Cuál fue la primera opción para el estadio?
La primera opción para el estadio fue el Maracaná de Río de Janeiro.

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