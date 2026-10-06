Bajar las tasas, de a gotitas y sin asustar a nadie: la fórmula Bausili

Por Adrián Simioni

El Gobierno y el Banco Central buscan cómo seguir impulsando la baja de las tasas de interés para que la economía arranque. Las tasas bajaron, pero todavía muy poco. Queda un gran trecho por recorrer.

No puede funcionar la economía si te pagan un 20% anual por un plazo fijo y después prestan esa plata al 60%, como mínimo, en un crédito personal. En muchos casos, a niveles todavía más altos. ¿Cómo se hace para funcionar así?

El Banco Central está viendo qué puede hacer. Las medidas que busca son homeopáticas: pequeñas, en gotitas. Un ejemplo es el mecanismo anunciado para que la Anses deposite fondos en los bancos y estos los destinen a créditos hipotecarios.

¿Cómo seguir? El Gobierno no quiere ni puede tomar medidas grandilocuentes, muy intervencionistas, porque considera que asustarían a los inversores. Esa cautela también se vio frente al problema de los morosos, sobre el que evitó intervenir directamente.

Entre las alternativas en estudio hay una que podría generar conflictos con algunos sindicatos: ampliar la competencia en los préstamos que se cobran mediante códigos de descuento sobre el salario.

Muchas mutuales vinculadas a sindicatos ofrecen créditos bajo ese sistema. Las cuotas se descuentan directamente del sueldo, lo que brinda mayor seguridad de cobro a quien presta el dinero.

La pregunta del Gobierno es por qué no pueden participar más entidades de ese mecanismo. La idea es desregularlo y permitir que aparezcan otros oferentes de crédito, con la expectativa de que una mayor competencia ayude a bajar las tasas.

Otra propuesta apunta a los comercios y al cobro de las ventas con tarjeta de crédito. Cuando comprás en seis cuotas, por ejemplo, el comerciante no necesariamente recibe todo el dinero de inmediato: en muchos casos, lo va cobrando de manera progresiva.

Si quiere anticipar esos ingresos, tiene que aceptar un descuento sobre el monto que le corresponde cobrar. Y ese descuento puede ser elevado.

Lo que se busca es establecer un mecanismo transparente para que el comercio pueda vender esos cupones pendientes de cobro a más interesados, con tasas de descuento más bajas que las actuales.

El razonamiento es sencillo: si soy comerciante y vendí a plazo, quiero poder cobrar ahora sin perder una parte tan grande de lo que vendí. Para eso, debería tener la posibilidad de ofrecer esos cupones a otros que estén dispuestos a adelantarme el dinero.

La apuesta es ampliar la oferta de financiamiento para que el comerciante pueda hacerse rápidamente de esos fondos y pague menos por anticipar sus cobros.

La tercera iniciativa es crear un registro único de garantías, administrado por el Banco Central. El objetivo sería ampliar el conjunto de bienes que las empresas pueden ofrecer como respaldo para acceder a un préstamo.

Esto podría abrirles una puerta a comercios y empresas que hoy no consiguen crédito porque ya tienen comprometidas sus garantías habituales, aunque cuenten con máquinas u otros bienes que podrían utilizar.

Para que funcione, haría falta un sistema ágil, de uso extendido y con un registro que permita consultar qué bienes ya están afectados como garantía. Esa información ayudaría a dar mayor seguridad a las operaciones y a reducir el riesgo de fraude.

Estas son algunas de las medidas que estudia el Gobierno para impulsar, gotita a gotita, una baja de tasas que resulta fundamental para que la economía arranque.