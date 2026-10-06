Llaryora apoyó la propuesta de Quinteros para que la Policía controle el tránsito

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, respaldó la elaboración de un acuerdo que permita a la Policía provincial intervenir en el control del tránsito ante emergencias o interrupciones del servicio municipal, de cara a la visita del papa León XIV y otros eventos de gran convocatoria.

"A mí no me parece mal que nosotros tengamos ya un preconvenio armado para preorganizarnos", sostuvo en diálogo con Cadena 3, durante el lanzamiento de la Renault Niagara en la planta de Santa Isabel.

El mandatario fue consultado sobre la propuesta del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para que la Policía controle el tránsito y los accesos durante la visita del pontífice. Llaryora consideró que esa planificación debe contemplar también otras situaciones que requieran una respuesta rápida.

"Todos hablan de la visita del Papa, que es un evento histórico y totalmente emocionante para todos los que somos cristianos. Pero yo lo que digo es que hay que tener todo preparado para que, cuando se den estas situaciones, nosotros ya podamos reaccionar", expresó.

En ese marco, cuestionó las medidas de fuerza sorpresivas que afectaron la organización del tránsito durante el clásico entre Talleres y Belgrano y una maratón realizada el día anterior. Advirtió que la falta de aviso complica operativos que requieren una preparación previa y coordinación entre distintas áreas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hay que tener un grado de madurez para tomar medidas de fuerza, porque vos acá estás dejando desamparado al tránsito y a los servicios", afirmó.

Llaryora encuadró la eventual intervención policial como una herramienta complementaria para responder a esas contingencias. Planteó que los convenios deben permitir organizar con anticipación la cobertura de eventos y actuar cuando una protesta interrumpa los controles habituales.

También sostuvo que el ejercicio del derecho a reclamar debe estar acompañado de responsabilidades. "Vos podés hacer un paro, pero tenés que tener también responsabilidades en determinadas cosas", señaló. Para explicar su postura, mencionó las guardias de emergencia que se mantienen durante las medidas de fuerza en el ámbito sanitario.

Sobre la visita del Papa, insistió en que las autoridades deben preparar una alternativa que garantice la organización del tránsito. Y advirtió que las consecuencias de una interrupción del servicio pueden exceder las demoras: "Cuando vos causás un caos no es solo pérdida de tiempo, puede causar muertes".

Entrevista de Fernando Genesir.