Trump autoriza la primera ejecución por fusilamiento en el Ejército desde la Segunda Guerra Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado el uso de un pelotón de fusilamiento para ejecutar a Nidal Hasan, un mayor del Ejército y ciudadano estadounidense de ascendencia palestina, quien fue condenado por el tiroteo masivo que dejó 13 muertos y decenas de heridos en 2009 en Fort Hood, Texas.

Esta decisión marca la primera ejecución de un soldado por parte del Ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial y representa la primera imposición de la pena capital a un miembro de las fuerzas armadas en 65 años.

El anuncio fue realizado por el Pentágono el lunes por la noche, donde se indicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la pena de muerte por fusilamiento para Hasan, recomendación que fue aceptada por Trump.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, comunicó a través de la red social X que Hegseth determinará el horario y el lugar de la ejecución del "yihadista que disparó contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009".

"Durante el ataque, mató a 13 personas e hirió a otras 32 mientras gritaba 'Allahu Akbar ("Dios es el más grande")'", señaló Parnell. "Finalmente ha llegado el día del juicio final para Hasan".

En respuesta a la publicación de Parnell, Hegseth expresó: "Justicia".

Hasan, quien es psiquiatra y mayor del Ejército de EE. UU., fue declarado culpable en julio de 2013 por un jurado compuesto por 13 oficiales de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 de intento de asesinato, recibiendo la recomendación unánime de la pena de muerte.

Durante el juicio, Hasan admitió ser el autor del tiroteo del 5 de noviembre de 2009 y se disculpó por "cualquier error".

Masacre de Fort Hood

Hasan, ciudadano estadounidense de ascendencia palestina, afirmó que su objetivo eran los soldados que iban a ser desplegados en Afganistán y que quería proteger a los talibanes y a sus líderes de las fuerzas estadounidenses.

"Hubo indicios suficientes de que se estaban desplegando soldados que iban a participar en una guerra ilegal", manifestó Hasan ante el juez militar durante su juicio.

Hasan ingresó primero a un centro de procesamiento en Fort Hood y abrió fuego contra los soldados que se encontraban allí para los últimos chequeos médicos previos a su despliegue. Cuando los soldados intentaron escapar al exterior, Hasan los persiguió por la puerta trasera, donde se produjo un enfrentamiento con la Policía.

Fue arrestado tras un intercambio de disparos con dos agentes, el sargento mayor Mark Todd y el sargento Kim Munley, durante el cual Hasan resultó herido y cayó al suelo.

Los testimonios indican que Todd se lanzó hacia él, le quitó el arma a Hasan con una patada y lo registró. En ese momento, se le encontró un arma adicional, cargadores de munición extra y un teléfono celular.

El oficial Duane Mitchell, de la División de Investigación Criminal del Ejército, declaró que se recuperaron 177 cartuchos sin usar de Hasan, distribuidos en cargadores de 30 y 20 balas. Además, Hasan contaba con dos miras para disparar con precisión: una mira láser roja para condiciones de poca luz y una segunda mira láser verde, más efectiva a plena luz del sol.

Hasan quedó paralizado de cintura para abajo a causa de la herida sufrida ese día y actualmente utiliza una silla de ruedas.

Ejecuciones poco frecuentes en el servicio militar

El último soldado del Ejército ejecutado por fusilamiento fue el soldado raso Eddie Slovik el 31 de enero de 1945 durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Europa, tras ser declarado culpable de deserción.

La última ejecución de cualquier tipo por parte del Ejército de Estados Unidos se llevó a cabo en 1961 en Fort Leavenworth, Kansas, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado tras ser declarado culpable de violar e intentar asesinar a una niña austríaca de 11 años.

Desde 1916, las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado a 135 miembros de las fuerzas armadas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Existen 15 delitos que pueden ser castigados con la pena capital, y toda ejecución debe ser aprobada por el presidente, quien también tiene la facultad de conmutar una sentencia de muerte.