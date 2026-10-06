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Emoción, expectativa y nostalgia: los hinchas se congregan en River para despedir a Messi

Hinchas de todo el país se reúnen en las inmediaciones del Monumental para despedir al capitán argentino, en un día histórico para el fútbol argentino y mundial.

06/10/2026 | 14:15Redacción Cadena 3

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Los hinchas se congregan desde temprano para despedir al

FOTO: Los hinchas se congregan desde temprano para despedir al "10".

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FOTO: Los hinchas se congregan desde temprano para despedir al "10".

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    Audio. Emoción, expectativa y nostalgia: los hinchas se congregan en River para despedir a Messi

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La emoción, la expectativa y la nostalgia se mezclan este martes en las inmediaciones del estadio Monumental, donde hinchas de distintos puntos del país se reúnen para despedir a Lionel Messi.

Hombres y mujeres, muchos de ellos vestidos con la camiseta de la Selección argentina, llegan al Club Atlético River Plate para ser parte de una jornada histórica para el fútbol argentino y mundial.

Entre los fanáticos que viajaron hasta Buenos Aires está Karina, oriunda de Morteros, Córdoba, quien contó a Cadena 3 los motivos que la llevaron a estar presente.

“Estamos alentando a Messi y a Julián Álvarez. Como toda cordobesa, estamos alentando a Julián para que sonría acá y a donde esté”, expresó.

La presencia de Messi, con la camiseta número 10, genera una emoción especial entre quienes se acercaron al Monumental para acompañarlo en una jornada que quedará en la memoria de los hinchas.

“Es un día histórico para los argentinos y para el mundo”, señaló Karina, quien destacó la importancia del acontecimiento y la posibilidad de estar presente.

El sacrificio del viaje para miles de hinchas y todo lo necesario para llegar hasta River quedan en segundo plano frente a la posibilidad de acompañar al capitán argentino en su última función.

Lectura rápida

¿Qué se celebra este martes en el estadio Monumental? Se celebra la despedida de Lionel Messi.

¿Quién es una de las hinchas que viajó para el evento? Karina, oriunda de Morteros, Córdoba.

¿Dónde se lleva a cabo la despedida de Messi? En el Club Atlético River Plate en Buenos Aires.

¿Por qué es un día histórico? Es un día histórico para los argentinos y el mundo por la despedida de Messi.

¿Cómo se sienten los hinchas presentes? Los hinchas sienten emoción, expectativa y nostalgia al despedir a Messi.

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