Quién es el cantante santafesino elegido por Messi para cerrar su despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá un momento especialmente santafesino. Sergio Torres, uno de los principales referentes de la cumbia de Santa Fe y reconocido desde hace años como uno de los cantantes preferidos del capitán, será el encargado de cerrar musicalmente la jornada en el estadio Monumental.

El artista compartirá escenario con Darío Zanco, acordeonista y fundador del Grupo Cali, en una presentación prevista para las 22.30, una vez terminado el encuentro entre Argentina y Benín.

La participación de Torres suma además un condimento especial por su estrecho vínculo con Messi. El futbolista rosarino conoce al cantante desde hace casi dos décadas y en distintas oportunidades manifestó su admiración por la música tropical y, particularmente, por la cumbia santafesina.

La noticia fue confirmada por personas vinculadas a la organización del evento y completa una programación que tendrá música y diferentes espectáculos a lo largo de toda la jornada.

Una historia que comenzó hace 20 años

La relación entre Messi y Sergio Torres tiene una historia particular.

Según contó el propio cantante en distintas oportunidades, ambos se conocieron en 2006, en los días previos al Mundial de Alemania. El hermano del futbolista pasó a buscar a Torres por Rosario y ambos compartieron una jornada en una quinta ubicada en Arroyo Seco.

A partir de aquel encuentro, la relación continuó con el paso de los años. Torres llegó a participar de festejos privados de Messi y fue parte, entre otras celebraciones, del cumpleaños número 20 del futbolista, cuando todavía integraba el Grupo Cali.

El gusto de Messi por la música de Torres tampoco es un secreto. El capitán argentino mencionó en diferentes ocasiones a la cumbia santafesina entre sus preferencias musicales y al cantante entre los artistas que disfruta escuchar.

Por eso, su presencia en una noche tan especial para el 10 tiene un significado particular: será la música de Santa Fe acompañando uno de los momentos más importantes de la carrera internacional del rosarino.

El cierre de una noche histórica

El partido entre Argentina y Benín está programado para las 20, aunque la celebración en el Monumental comenzará mucho antes.

Desde las 17.30 habrá diferentes presentaciones musicales, con la participación de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román, El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q'Lokura y Damas Gratis.

A las 20, Fabio Santana tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino. Durante el entretiempo, en tanto, se presentará Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La parte final de la celebración tendrá un espectáculo de drones y fuegos artificiales previsto para las 22, seguido por las actuaciones de La Sole, a las 22.10, y Ulises Bueno, a las 22.15.

Cinco minutos después llegará el turno de Sergio Torres.

A las 22.30, el cantante santafesino subirá al escenario junto a Darío Zanco para ponerle música al cierre de una noche que tendrá como gran protagonista a Lionel Messi.

Será, también, un nuevo capítulo en la historia que une al capitán rosarino con uno de sus artistas favoritos: Messi, Rosario y la música santafesina, otra vez juntos en una noche que promete ser inolvidable para la Argentina.