Musubi lanza un modelo de decisión AI para moderación de contenido en tiempo real

Musubi presentó recientemente un innovador modelo de decisión basado en inteligencia artificial, denominado PolicyLM-1.7B, que tiene como objetivo la moderación de contenido en tiempo real. Este modelo, que fue lanzado con pesos abiertos, promete una respuesta rápida, aplicando políticas de contenido en menos de 50 milisegundos.

La propuesta de Musubi consiste en utilizar un modelo que permite a los administradores de plataformas etiquetar el contenido de manera proactiva, facilitando la gestión de un volumen creciente de publicaciones. Según Filip Jankovic, cofundador y director de IA de la compañía, "los equipos de producto desean comprender mejor lo que ocurre en sus plataformas, especialmente con el aumento exponencial de contenido".

El modelo se asemeja en costo y velocidad a los sistemas de clasificación de IA que se utilizan en la moderación de redes sociales, pero gracias a su flexibilidad, puede implementar políticas complejas sin necesidad de un entrenamiento especial. Además, no requerirá un nuevo entrenamiento cuando las políticas cambien, lo que permite a los responsables de la política realizar iteraciones según lo necesiten.

La creciente popularidad de los modelos de decisión en el mundo de la IA se ha visto impulsada por lanzamientos recientes, como el de Typesafe AI con su modelo Jev, seguido por competidores como OpenAI y Amazon. A diferencia de los modelos de lenguaje que generan texto, los modelos de decisión proporcionan probabilidades de resultados y, en este caso, un juicio binario sobre si el contenido pertenece o no a una categoría específica.

Un uso temprano de este modelo se relaciona con la contención de comportamientos inapropiados por parte de agentes de IA, lo que abre la puerta a su aplicación en la moderación de comportamientos humanos.

Jankovic, quien ha estado interesado en los modelos de decisión desde antes del lanzamiento de Jev, menciona un proyecto anterior llamado GLiNER (Modelo Generalista para el Reconocimiento de Entidades Nombradas) que utilizó técnicas similares. La compañía está ansiosa por destacar la moderación de contenido mediante este nuevo interés en los modelos de decisión, afirmando que "PolicyLM-1.7B es el mismo tipo de modelo, entrenado específicamente para la moderación de contenido, que puedes ejecutar tú mismo".