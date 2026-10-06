Consejos para elegir techos resistentes frente a climas extremos

Con el aumento de fenómenos climáticos extremos, la protección de nuestro hogar se vuelve más crucial que nunca. El techo es la primera línea de defensa contra los elementos, y su resistencia no solo se mide por su capacidad para soportar una tormenta, sino por su durabilidad ante condiciones adversas continuas. Según Dan DiClerico, director del Home Improvement Outdoor Lab en el Good Housekeeping Institute, "la resiliencia en techos se refiere a la capacidad de las tejas para resistir impactos severos, como granizo y escombros, además de soportar fuertes vientos y lluvias intensas".

Para elegir materiales que ofrezcan una capa adicional de protección, DiClerico brinda varios consejos importantes.

1. Comenzar con la teja adecuada

No todas las tejas asfálticas son iguales; la construcción de la teja impacta directamente en su durabilidad. "El grosor de la teja es el primer y más importante determinante de su resiliencia", explica DiClerico. Las tejas asfálticas básicas pueden ser más susceptibles a abolladuras y daños, mientras que las tejas arquitectónicas, como las líneas NorthGate y Landmark ClimateFlex de CertainTeed, cuentan con múltiples capas que ofrecen mayor resistencia y estabilidad. Además, el tipo de asfalto utilizado también es fundamental. Las tejas de entrada suelen ser quebradizas y propensas a agrietarse, mientras que las tejas de techos duraderos están fabricadas con asfalto mezclado con polímeros, lo que las hace más flexibles y resistentes.

2. Buscar resistencia al impacto

El granizo puede causar daños significativos en un techo, dejando abolladuras que no siempre son evidentes de inmediato. Una forma de evaluar la capacidad de una teja para resistir condiciones climáticas severas es revisar su calificación de resistencia al impacto. "Para lograr la calificación más alta, Clase 4, una teja debe resistir el impacto de una bola de acero caída desde 20 pies en el mismo punto", señala DiClerico. Tanto las tejas NorthGate como las Landmark ClimateFlex poseen esta calificación, lo que significa que pueden soportar vientos de hasta 130 mph y granizo del tamaño de una bola de billar. Las tejas de Clase 1, en contraste, pueden presentar daños incluso por granizo pequeño o grava de la entrada. Además, en algunos estados, las tejas de Clase 4 pueden ofrecer descuentos en el seguro, ayudando a compensar su mayor costo inicial.

3. Considerar los extremos de temperatura

El techo es la parte de la casa más expuesta a cambios extremos de temperatura a lo largo del año. Las tejas de múltiples capas son más flexibles, lo que permite una resiliencia que evita agrietamientos en climas fríos. Las tejas ClimateFlex de CertainTeed tienen propiedades que permiten su instalación en temperaturas bajas, facilitando reparaciones en cualquier época del año. En climas cálidos y húmedos, es recomendable buscar características como tecnología de resistencia a algas. CertainTeed ofrece una garantía de 30 años en tejas con su recubrimiento StreakFighter, que incluye cobre resistente a algas para prevenir manchas antiestéticas.

4. Elegir el nivel de protección adecuado para la región

La protección no es necesariamente mejor en todos los casos. La elección del material depende de las condiciones climáticas del lugar. "Si los huracanes y tormentas de granizo son comunes en tu área, deberías considerar invertir en un techo resistente", aconseja DiClerico. Aunque las techaduras de alta resistencia pueden tener un costo mayor al principio, su duración es significativamente mayor que la de techos estándar, que suelen tener garantías de 20 a 30 años frente a los 50 años que respaldan los productos de CertainTeed. Para climas más moderados, puede que no sea necesario optar por la mayor resistencia al impacto. CertainTeed ofrece opciones como tejas de Clase 3, permitiendo elegir un nivel de protección adecuado a las necesidades.

5. No asumir que la durabilidad significa sacrificar el estilo

Las tejas arquitectónicas actuales vienen en una variedad de colores y estilos, permitiendo mejorar tanto la protección como la estética del hogar. Por ejemplo, las tejas Landmark ClimateFlex están diseñadas para imitar la apariencia de la madera natural, con una construcción de doble capa y colores como Burnt Sienna, Colonial Slate y Weathered Wood. Las tejas NorthGate ClimateFlex ofrecen una estética más audaz con una paleta de colores saturados como Espresso, Hunter Green y Moiré Black. Ya sea que busques un estilo clásico o uno más contemporáneo, hay opciones para cada hogar. Como concluye DiClerico, "lo mejor de los techos resistentes es que también se ven bien y resisten la prueba del tiempo".