El cierre de un jardín antes de la llegada del invierno implica una serie de tareas fundamentales para mantener su salud y funcionalidad. Entre estas actividades, se destacan la limpieza de residuos orgánicos, la plantación de bulbos perennes que requieren frío para germinar y el resguardo de herramientas en un lugar cálido y seco. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes que a menudo se pasa por alto es el cuidado del grifo de agua del jardín.

Preparar el grifo de agua antes de que lleguen las heladas es una tarea que toma solo unos minutos, pero resulta esencial para prevenir daños en las tuberías y evitar problemas de filtraciones. Según Dan DiClerico, director de mejoras para el hogar en el Good Housekeeping Institute, el cuidado de la manguera de jardín es un paso crucial para protegerla de las temperaturas heladas.

El primer motivo para atender la manguera es que las condiciones climáticas severas pueden deteriorar significativamente las mangueras que quedan al aire libre durante el invierno. DiClerico explica: "El ciclo de congelación y descongelación afecta gravemente el exterior de la manguera, especialmente si está hecha de vinilo, que es propenso a agrietarse". Aún las mangueras de goma o látex de alta calidad no resisten bien meses de clima extremo.

El segundo aspecto a considerar es el grifo de agua, que es el punto de conexión para la manguera de jardín. Este también necesita ser preparado para el invierno. "Si no lo haces, el agua que quede en la línea podría congelarse, lo que aumentaría la probabilidad de una ruptura de tubería", advierte DiClerico. Esta situación puede resultar en daños por agua que podrían costar miles de dólares en reparaciones.

La buena noticia es que preparar el grifo de agua para el invierno es una tarea sencilla. Primero, se debe localizar la válvula de cierre de agua dentro de la casa que abastece el grifo y cerrarla. Luego, se debe abrir el grifo para asegurarse de que no quede agua en la línea. Esta tarea simple no toma más de 10 minutos, protege tanto tu hogar como la manguera y proporciona tranquilidad. Sin duda, se trata de una serie de beneficios que no se deben pasar por alto.