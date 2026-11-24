La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió suspender el homenaje institucional a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre.

La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, encabezada por la decana Ana Josefina Arias. La votación terminó con 15 votos a favor de dejar sin efecto la iniciativa y uno en contra.

El reconocimiento había sido aprobado el 27 de octubre y formalizado mediante la resolución CD 524, del 3 de noviembre. El proyecto contemplaba la colocación de un cuadro-escultura con el rostro de Santucho en el patio interno Indio Solari, en la sede de Santiago del Estero 1029.

La propuesta había sido impulsada por el colectivo cultural Contramuro y la Cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y presentada ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al espacio político Patria Grande, del diputado Juan Grabois.

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Qué resolvió la Facultad de Sociales

La nueva resolución dejó sin efecto la decisión anterior en todos sus términos y prohibió cualquier acción derivada de ella.

En lugar del acto conmemorativo, el Consejo Directivo convocó a una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970. La actividad contará con especialistas de distintas disciplinas y perspectivas teóricas, políticas e ideológicas.

El texto aprobado diferenció expresamente un homenaje institucional de la posibilidad de generar espacios académicos de análisis y discusión. También reafirmó el compromiso de la facultad con los valores democráticos y las políticas de memoria, verdad y justicia.

Entre los argumentos para revisar la decisión, la resolución reconoció que la iniciativa había sido incorporada sobre tablas y que no había tenido un debate suficiente dentro del cuerpo. Además, señaló que la repercusión pública del caso imponía reconsiderar lo resuelto.

El documento también hizo referencia a las controversias que genera la trayectoria política de Santucho, quien lideró una organización que recurrió a la lucha armada tanto durante períodos dictatoriales como bajo gobiernos democráticos, entre 1973 y 1976.

El rechazo de las autoridades de la UBA y la presión del Gobierno

La marcha atrás se produjo después de que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, manifestara públicamente su rechazo al homenaje y anunciara que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior.

“Como vicerrector de la UBA estoy convencido de que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, expresó en su cuenta de la red social X.

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Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76. Como Vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático. En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica. Pero los homenajes deben estar reservados para quienes se destacan por sus aportes en ciencia, tecnología y en la vida pública siempre dentro del respeto a la democracia, como lo indica nuestro Estatuto y la Constitución Nacional. Por eso voy a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) November 23, 2026

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También hubo cuestionamientos desde el Poder Ejecutivo. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, envió una carta al rector Ricardo Gelpi para exigir que se impidiera el homenaje y se sancionara a sus promotores.

El funcionario advirtió sobre posibles responsabilidades penales y administrativas y planteó que la actividad podía implicar un uso indebido de recursos universitarios.

Sin embargo, el Gobierno nacional no tiene atribuciones para suspender unilateralmente una actividad universitaria ni para imponer sanciones a integrantes de la comunidad académica. La autonomía de las universidades está reconocida por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior.

El pedido de investigación de la Justicia

La controversia también llegó al ámbito judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se investigara el homenaje y solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender provisoriamente el acto y la instalación de la obra.

La presentación cuestionó la resolución que había aprobado la actividad, su difusión a través de los canales oficiales de la facultad y el posible uso de fondos, bienes o personal de la universidad.

Además, pidió establecer las eventuales responsabilidades de los integrantes del Consejo Directivo que participaron de la votación original e incluyó una referencia preliminar a la posible comisión del delito de apología del delito.