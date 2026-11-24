Visitar tiendas de segunda mano en el barrio puede ser una experiencia gratificante, donde se pueden descubrir tesoros ocultos en cada rincón. Sin embargo, en los últimos años, la búsqueda de artículos vintage y de antigüedades durante los viajes se ha convertido en una actividad esencial para muchos turistas. Según un informe de Booking.com, el 73% de los viajeros encuestados admitió haber comprado artículos de segunda mano mientras estaban en el extranjero, y se espera que esta tendencia continúe en aumento. Además, términos de búsqueda como "thrifting travel" y "vintage shopping travel" han aumentado más del 5000% en Google desde el año pasado.

Esto lleva a la pregunta: ¿cuáles son los mejores lugares para viajar si se desea realizar compras vintage? Un reciente estudio de Embroidery Legacy identificó las ciudades más destacadas para los aficionados a la compra de artículos vintage. La investigación analizó 45 destinos alrededor del mundo, considerando factores como la cantidad de tiendas de antigüedades y de segunda mano cercanas al centro de la ciudad, así como el número de días al mes que está abierto un mercado de pulgas emblemático. También se tuvo en cuenta si el lugar cuenta con un patrimonio artesanal tradicional reconocido, lo que añade un valor cultural especial a las compras.

Las ciudades que encabezaron la lista son las siguientes:

París, Francia: La capital francesa lideró el ranking con 351 mercados de antigüedades y segunda mano. Sin duda, un paraíso para los amantes de lo vintage.

Londres, Inglaterra: La ciudad británica también se destacó, con aproximadamente 243 lugares para encontrar tesoros de segunda mano.

Tokio, Japón: Un viaje a Asia se vuelve aún más atractivo al saber que Tokio alberga 155 diferentes lugares para comprar artículos vintage.

Kyoto y Osaka, Japón: Si se visita esta región, es recomendable incluir en el itinerario a las ciudades vecinas de Kyoto y Osaka, que juntas ofrecen 153 destinos para compras vintage.

New York City, Estados Unidos: La Gran Manzana también está repleta de tesoros vintage, con 89 mercados para explorar.

Barcelona, España: Entre tapas y paseos, se pueden encontrar alrededor de 42 tiendas de segunda mano en esta vibrante ciudad.

Florencia, Italia: Esta hermosa ciudad italiana ofrece alrededor de 38 tiendas de antigüedades y vintage, perfectas para satisfacer el deseo de lo retro.

Estambul, Turquía: No sorprende que esta ciudad esté en la lista, ya que es conocida por sus impresionantes alfombras, cerámicas y textiles, además de contar con 36 oportunidades para encontrar versiones vintage de estos productos.