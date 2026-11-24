Todo comienza con unas misteriosas luces sobre Capilla del Monte. Un extraño zumbido, testimonios de vecinos y un operativo de seguridad que nadie consigue explicar despiertan el temor a una posible invasión extraterrestre. Lo que parece una noticia más pronto se convierte en un acontecimiento que pone en alerta a toda la región.

Así comienza "Invasión en las Sierras", una ficción sonora de cuatro capítulos que Cadena 3 estrenará el miércoles 25 de noviembre en todas sus plataformas.

Los tres primeros capítulos se emitirán el miércoles 25, el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, y el capítulo final, el lunes 30, siempre a las 16:10, en "Viva la Radio".

La historia se desarrolla como una cobertura periodística en tiempo real. Fernando "Turco" Genesir, Gabriel "Alambre" Jarmolczuk y Tomás Villagra encabezan un equipo de periodistas, especialistas y corresponsales que intenta esclarecer los acontecimientos. Mientras las comunicaciones comienzan a fallar y las explicaciones oficiales dejan más preguntas que respuestas, el misterio crece hasta alcanzar dimensiones inesperadas.

Un elenco de grandes figuras

La producción reúne a reconocidas personalidades del periodismo, la radio, el cine, la música y el espectáculo. Entre ellas, Juan José Campanella, Lalo Mir, Rony Vargas, Rodolfo Barili, Germán Daffunchio, Carolina Amoroso, José Luis Serrano, Chiqui Abecasis e Iván Ramírez.

El elenco incluye también a Sergio Suppo, Juan Federico, Agustina Vivanco, Alberto Lotuf, Adrián Simioni, Abelardo Fonseca, Bárbara Anderson, Cynthia Zak, Chema Forte, Silvina Ledesma, Agustín Dadamio, Facundo Dimaría, Federico Albarenque, Gustavo Vinderola, Paul Guzmán, Emanuel Manitta, Romina Villa y Carina Savelli.

La locución está a cargo de Nora Covassi, quien también participa en la ficción, mientras que Fernando Zavala aporta la narración y la voz institucional.

Una nueva manera de contar historias desde la radio

"Invasión en las Sierras" recupera la tradición del radioteatro con una producción sonora contemporánea y un guiño a la histórica emisión de "La guerra de los mundos" de Orson Welles, que en 1938 utilizó el lenguaje de una cobertura periodística para narrar una invasión extraterrestre ficticia.

La particularidad de esta propuesta es que los protagonistas son los propios periodistas, conductores, especialistas y corresponsales de Cadena 3, que interpretan una cobertura imaginaria con los recursos y el estilo de su trabajo cotidiano.

La ficción también pone de manifiesto el alcance de la red periodística de Cadena 3 y su vínculo con destacadas figuras del espectáculo y la cultura, que se sumaron a esta producción especial.

La creación, el guion y la dirección general son de Marcos Calligaris; la dirección actoral, de Gabriel Coba; y el diseño sonoro, la edición, el montaje y la masterización, de Waldo Sandoval.

"Invasión en las Sierras" es una producción original de Cadena 3 que se estrena el miércoles 25 de noviembre en todas sus plataformas.

Cuando todo deja de funcionar, la radio sigue al aire.