El riesgo país volvió a escalar este martes y se acercó a los 1.100 puntos básicos, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en dólares. En una jornada marcada por la cautela de los inversores y la volatilidad de los mercados internacionales, el indicador avanzó 7,9% hasta los 1.096 puntos, su nivel más alto desde el 10 de octubre de 2025.

Los títulos Globales encabezaron las pérdidas en Wall Street, con retrocesos de hasta el 2%. Entre ellos, el Bonar 2029 cedió 1,4%, mientras que el Global 2035 cayó 1,3%. De esta manera, los activos argentinos borraron el leve repunte registrado durante la rueda del lunes.

El deterioro se produjo después de una semana de fuertes pérdidas y refleja la persistente desconfianza de los inversores respecto de la capacidad de la Argentina para sostener el financiamiento y fortalecer sus reservas.

Las reservas y los vencimientos de deuda, bajo la lupa

En el plano local, las principales preocupaciones de los inversores están vinculadas con el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento previstas para 2027 y la posibilidad de que el Gobierno recupere el acceso a los mercados internacionales de deuda.

El viernes, el BCRA interrumpió una racha de cuatro jornadas consecutivas con saldo comprador y no realizó adquisiciones de divisas. Ese día, las reservas internacionales finalizaron en 49.362 millones de dólares, mientras que el dólar mayorista alcanzó un máximo nominal de $1.580.

Otro factor de presión son los compromisos financieros que deberá afrontar el Gobierno durante el próximo año. Solo en enero de 2027 vencen aproximadamente 4.500 millones de dólares en pagos a bonistas privados, en un contexto en el que el financiamiento externo continúa siendo uno de los principales desafíos de la política económica.

Qué pasó con las acciones argentinas en Wall Street

La tendencia negativa también alcanzó a los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Las bajas fueron generalizadas y estuvieron encabezadas por YPF, que retrocedió 3,8%. Detrás se ubicaron Cresud, con una caída del 3,1%, y el Grupo Financiero Galicia, que perdió 3%.

En contraste, el MSCI Merval medido en pesos registró una suba del 0,4% y se ubicó en 81.261 puntos. Su contraparte en dólares, en cambio, retrocedió 0,4%, hasta los 45,55 puntos.

Dentro del Panel Líder, Grupo Supervielle encabezó las subas, con un avance del 5,2%.

Con los bonos nuevamente en terreno negativo, la evolución del riesgo país seguirá siendo una referencia central para los inversores. Su comportamiento resulta clave para medir la percepción sobre la capacidad de pago de la Argentina y las condiciones que podría enfrentar el Gobierno si busca volver a financiarse en los mercados internacionales.