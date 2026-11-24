En los últimos meses, los estampados de bandana han ganado popularidad en diversas áreas, desde la moda hasta el diseño de interiores. Según Lindsey Zborowski, gerente del equipo de diseño de Wayfair, "el paisley de bandana es el gingham de esta temporada". Este patrón, ampliamente reconocido, aporta una sensación de calidez y familiaridad a cualquier ambiente.

Una de las ventajas de los estampados de bandana es su capacidad de estar a la moda sin resultar excesivamente audaces. Zborowski explica que "los motivos paisley en espiral y el marco bordado añaden movimiento e interés visual, pero el patrón sigue siendo lo suficientemente casual para espacios cotidianos como la cocina, el vestíbulo o el salón".

La creciente popularidad de estos estampados se atribuye a la influencia del estilo Western-Americana en la moda y el hogar. Zborowski señala que "los estampados de bandana encajan perfectamente en esa tendencia", ya que son uno de los símbolos más reconocibles del Oeste estadounidense, desde la vestimenta de trabajo en ranchos hasta el clásico pañuelo rojo. Incorporar estos patrones es una forma sencilla de adoptar la estética sin necesidad de transformar completamente un espacio; una alfombra, un cojín o un juego de servilletas pueden aludir a la tendencia y seguir siendo actuales.

Por su parte, Anna Franklin, fundadora y directora creativa de Stone House Collective, ha estado disfrutando de esta moda en la temporada actual y destaca que su influencia va más allá de Estados Unidos. "Acabo de regresar de París con una valija llena de bandanas, y noté que el estampado estaba por todas partes, especialmente en las mesas", comenta. "Los parisinos utilizan servilletas y caminos de mesa con estampado de bandana para darle un toque desenfadado a sus cenas".

Franklin aprecia la mezcla de formalidad y accesibilidad que se logra al incorporar el estampado de bandana. "Una servilleta de bandana colocada bajo la fina porcelana o atada alrededor de un conjunto de platos elimina la rigidez de una mesa formal sin perder el encanto", explica. "Es como combinar una bufanda de seda con un abrigo a medida: un poco de informalidad hace que todo el conjunto se sienta más personal".

El motivo de bandana puede integrarse en el hogar de diversas maneras, añade Franklin. Ella sugiere optar por cojines y mantas con este estampado, o incluso crear una pantalla de lámpara personalizada. "Colócala en un mueble de entrada o en la mesita de noche de una habitación de invitados", aconseja la diseñadora. "En el lugar adecuado, será el detalle que todos comentarán".

Si se busca darle un toque especial a las paredes de manera creativa, Franklin sugiere: "Toma un marco cuadrado grande y coloca dentro una bandana o un pañuelo vintage". De esta manera, se puede disfrutar del estampado en las paredes sin necesidad de empapelar toda una habitación, logrando un efecto más personal y menos pasajero.