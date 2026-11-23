Contar con una habitación de invitados acogedora es fundamental para brindar una buena experiencia a quienes se quedan en casa. Existen varios aspectos que se pueden mejorar para que el espacio resulte más cómodo y funcional. Uno de los primeros elementos a considerar son las cortinas. Las cortinas translúcidas, aunque son agradables a la luz del día, no ofrecen la oscuridad necesaria durante la noche. Según Simard, "los huéspedes valoran las cortinas que oscurecen la habitación para optimizar su sueño, especialmente cuando están fuera de su rutina habitual". Por lo tanto, se recomienda optar por cortinas opacas o persianas que bloqueen la luz exterior.

Otro aspecto a tener en cuenta es la variedad de almohadas. No todos los huéspedes duermen de la misma manera, por lo que ofrecer diferentes tipos de almohadas, con distintos niveles de firmeza, puede ser una excelente opción. Curt Asmussen, presidente de Obie Hospitality, coincide en que "algunos prefieren almohadas firmes mientras que otros optan por las más suaves". Proveer opciones permite que los visitantes elijan lo que les resulta más cómodo.

La temperatura de la habitación también puede ser un tema delicado. Lo que puede parecer ideal para un anfitrión puede ser demasiado frío para un huésped. Por ello, Simard sugiere tener una mantita extra disponible, para que los visitantes puedan ajustarse a su gusto sin necesidad de pedir un cambio de temperatura en el termostato. Asmussen señala que muchas veces los huéspedes que sienten frío no se atreverán a mencionarlo, especialmente durante la noche.

Además, es fundamental no sobrecargar la cama con almohadas decorativas. Aunque un montón de almohadas puede lucir atractivo en fotos, los huéspedes necesitan espacio para acomodarse. Goorha, diseñadora de interiores, advierte sobre el error común de decorar la cama con demasiadas capas. Recomienda guardar las almohadas decorativas en un armario y utilizar una manta ligera que los huéspedes puedan quitar si sienten calor.

El espacio para desempacar también es crucial. Una habitación que se utiliza como armario fuera de temporada puede hacer que los huéspedes se sientan incómodos. Goorha enfatiza que un espacio desordenado envía un mensaje de que la presencia del huésped es una intrusión. Es recomendable dejar espacio en las mesitas de noche para objetos personales como teléfonos, gafas y un vaso de agua.

La calidad del colchón no debe pasarse por alto. Aunque los huéspedes rara vez mencionan que la cama les causó molestias, lo recordarán. Se sugiere probar el colchón y, si es necesario, considerar un buen topper para mejorar la comodidad. En cuanto a los enchufes, es esencial verificar que todos funcionen correctamente. Simard aconseja no hacer que los huéspedes busquen enchufes ocultos a altas horas de la noche.

Por otro lado, la falta de un espejo o una lámpara en la mesita de noche puede ser un inconveniente. Los huéspedes suelen querer verse antes de salir y leer sin levantarse de la cama. Simard menciona que ambos elementos son pequeños detalles, pero notables cuando faltan. Un espejo en la puerta y una lámpara al alcance del brazo pueden resolver este problema.

Los aromas fuertes también deben evitarse, ya que pueden incomodar a algunos huéspedes. Simard sugiere optar por aire fresco o fragancias suaves y naturales. Abrir una ventana antes de la llegada de los visitantes y desconectar los ambientadores durante su estadía puede ser una buena idea.

Finalmente, tener un reloj silencioso en la habitación puede ser un detalle útil, ya que permite a los huéspedes controlar la hora sin depender de sus teléfonos. Simard recomienda elegir un modelo con pantalla tenue para no agregar luz innecesaria a la habitación.

Una recomendación adicional de Shaughnessy es amueblar la habitación con artículos que se utilizan en casa. "Usamos la misma ropa de cama, cerámica, altavoces y libros que tenemos en nuestro hogar", dice. Elegir elementos que se sabe que son cómodos y útiles mejora la experiencia del huésped.