Murió un policía de Córdoba tras chocar con un camión en plena persecución
El accidente se dio en la Avenida Once de Septiembre y Hermanos Wagnes. La Policía suspendió el evento de gala previsto para la noche de este martes.
24/11/2026 | 18:41Redacción Cadena 3
FOTO: Murió un policía de Córdoba tras chocar con un camión en plena persecución.
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Audio. Murió un policía de Córdoba tras chocar con un camión en plena persecución.
Informados al regreso
Un cabo primero de la Policía de la provincia de Córdoba falleció este martes por la tarde en un accidente durante una persecución. El hecho ocurrió en la Avenida Once de Septiembre y Hermanos Wagnes, donde el efectivo impactó con un camión.
Según los primeros indicios, el policía se encontraba en plena persecución cuando se dio el accidente fatal. En el lugar del siniestro trabajaba personal del Ministerio Público Fiscal para esclarecer las circunstancias del hecho.
Por su parte, desde la Policía informaron la suspensión del evento de gala que estaba previsto para la tarde noche de este martes. "La decisión responde a este doloroso acontecimiento que enluta a nuestra institución", señalaron.
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Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un cabo primero de la Policía de la provincia de Córdoba falleció en un accidente durante una persecución.
¿Quién fue la víctima? Un cabo primero de la Policía de la provincia de Córdoba.
¿Cuándo sucedió el hecho? El accidente ocurrió el martes por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Avenida Once de Septiembre y Hermanos Wagnes.
¿Por qué se suspendió el evento de gala? Debido al fallecimiento de un compañero en acto de servicio.