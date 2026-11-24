FOTO: Murió un policía de Córdoba tras chocar con un camión en plena persecución.

Un cabo primero de la Policía de la provincia de Córdoba falleció este martes por la tarde en un accidente durante una persecución. El hecho ocurrió en la Avenida Once de Septiembre y Hermanos Wagnes, donde el efectivo impactó con un camión.

Según los primeros indicios, el policía se encontraba en plena persecución cuando se dio el accidente fatal. En el lugar del siniestro trabajaba personal del Ministerio Público Fiscal para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por su parte, desde la Policía informaron la suspensión del evento de gala que estaba previsto para la tarde noche de este martes. "La decisión responde a este doloroso acontecimiento que enluta a nuestra institución", señalaron.

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Informe de Jorge Mercado.