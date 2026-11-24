Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- A 35 años de la muerte de Freddie Mercury, el Museo Victoria and Albert de Londres exhibió las prendas más icónicas del artista, que fueron prestadas por Mary Austin, expareja, amiga y a quien el propio músico definió como el amor de su vida para así crear la pieza "love of my life".

El museo expuso el conjunto monocromático (blanco y negro) usado en los primeros conciertos de Queen (como en el Imperial College) y en la portada del álbum debut de la banda, en 1973, así como el traje/mono "Mercury Wing", un diseño con alas cosidas en las mangas, creado por Wendy de Smet y utilizado en la gira A Night at the Opera (1975–1976) y en el videoclip de "Bohemian Rhapsody".

Además, se pueden ver la corona y la capa de la Magic Tour (1986), diseñadas por Diana Moseley y lucidas en la última presentación en vivo de Queen con Freddie Mercury en Knebworth Park, el 9 de agosto de 1986. También se presentan otras prendas, como trajes y atuendos de los años 70 y 80. La muestra incluye piezas de su etapa en solitario, vestuario vinculado a Made in Heaven y prendas más íntimas, como un kimono.

La presentación gratuita "Freddie Mercury - Splendid Things" se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2027.

Por su parte, Kashmira Bulsara, hermana del músico, y su hijo Samuel se presentaron en las escalinatas de Wembley Park, donde participaron en una intervención con 350 velas LED alrededor de un mural de 9 metros. El mural, denominado "I'm Mr. Mercury", se inauguró en conmemoración de sus 80 años y está compuesto por cuatro imágenes que forman un retrato cuando se observan desde un punto determinado.

Además, el clásico "Somebody to Love" cumplió 50 años a principios de este mes y Queen publicó un repaso sobre la canción el 13 de noviembre, que forma parte de uno de los discos más reconocidos de la banda, A Day at the Races.