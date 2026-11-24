Paulo Dybala volvió a referirse a su futuro y manifestó su deseo de finalizar su carrera profesional en la Roma. El delantero cordobés realizó estas declaraciones en la conferencia de prensa previa al encuentro de este miércoles ante el París Saint-Germain, por la Champions League.

“Espero que sí, para mí sería muy bonito. Llegué a Italia a los 18 años y no me veo en otro lugar”, expresó la Joya al ser consultado sobre la posibilidad de retirarse en el conjunto de la capital italiana.

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"ESPERO CERRAR MI CARRERA EN LA ROMA... NO ME VEO EN NINGÚN OTRO LUGAR" ?? La Joya Dybala y el sueño de retirarse en el equipo italiano https://t.co/aYIyetDUoJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

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Sin embargo, el atacante evitó dar certezas sobre lo que sucederá una vez que finalice su contrato, que tiene vigencia hasta junio de 2027. El futbolista reconoció que el fútbol moderno puede deparar situaciones inesperadas y aseguró que actualmente está enfocado en disfrutar su presente.

Las declaraciones del campeón del mundo llegan en medio de las recurrentes versiones que lo vinculan con Boca, club en el que mostró cierta simpatía y también con Instituto, desde donde se catapultó a los primeros planos.

Dybala transita su decimoquinta temporada en el fútbol italiano, donde desembarcó en 2012 procedente de Instituto para vestir la camiseta del Palermo. Posteriormente, defendió los colores de la Juventus hasta su llegada a la Roma en 2022.