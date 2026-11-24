FOTO: Los chicos de la Gloria van por todo

La Copa Córdoba tiene calendario confirmado para definir a los campeones de sus dos primeras ediciones, con Instituto participando en ambas finales.

La "Gloria" disputará tanto la final pendiente, correspondiente a la edición 2025, como la definición de la actual temporada.

El primer partido se jugará este miércoles 25 de noviembre a las 20, entre el equipo de Alta Córdoba y Belgrano, para coronar al campeón de la Copa Córdoba 2025.

En las semifinales del año pasado, Instituto sacó a Talleres en los penales; mientras que el Pirata goleó a Racing de Nueva Italia.

Siete días más tarde, el miércoles 2 de diciembre, Instituto volverá a saltar a la cancha para disputar la final de la edición 2026, donde se medirá frente a Talleres.

En las semifinales de este año, la Gloria goleó a Belgrano y el Albiazul dejó en el camino a Estudiantes de Río Cuarto.

Ambos compromisos se llevarán a cabo en el estadio de la Liga Cordobesa de Fútbol.