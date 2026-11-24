Se vienen las dos finales de la Copa Córdoba con Instituto de protagonista
La Gloria jugará este miércoles ante Belgrano la de 2025, y la semana próxima frente a Talleres la de este año. Los detalles.
24/11/2026 | 19:03Redacción Cadena 3
FOTO: Los chicos de la Gloria van por todo
La Copa Córdoba tiene calendario confirmado para definir a los campeones de sus dos primeras ediciones, con Instituto participando en ambas finales.
La "Gloria" disputará tanto la final pendiente, correspondiente a la edición 2025, como la definición de la actual temporada.
El primer partido se jugará este miércoles 25 de noviembre a las 20, entre el equipo de Alta Córdoba y Belgrano, para coronar al campeón de la Copa Córdoba 2025.
En las semifinales del año pasado, Instituto sacó a Talleres en los penales; mientras que el Pirata goleó a Racing de Nueva Italia.
Siete días más tarde, el miércoles 2 de diciembre, Instituto volverá a saltar a la cancha para disputar la final de la edición 2026, donde se medirá frente a Talleres.
En las semifinales de este año, la Gloria goleó a Belgrano y el Albiazul dejó en el camino a Estudiantes de Río Cuarto.
Ambos compromisos se llevarán a cabo en el estadio de la Liga Cordobesa de Fútbol.
Lectura rápida
¿Qué se definirá en la Copa Córdoba? Se definirán los campeones de las ediciones 2025 y 2026.
¿Quiénes participan en las finales? Participan Instituto y Talleres en la edición 2026, y Instituto y Belgrano en la edición 2025.
¿Cuándo se jugarán las finales? La final de la edición 2025 se jugará el 25 de noviembre y la de la edición 2026 el 2 de diciembre.
¿Dónde se llevarán a cabo los partidos? Ambos partidos se llevarán a cabo en el estadio de la Liga Cordobesa de Fútbol.
¿Cómo llegaron a la final? Instituto eliminó a Talleres en penales y Belgrano fue goleado por Instituto en semifinales.