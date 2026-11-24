FOTO: Un informe revela la complejidad de la pobreza en la provincia

La pobreza no se mide solamente por la cantidad de dinero que ingresa a un hogar. También se refleja en las necesidades básicas que no pueden cubrirse, las dificultades para acceder a servicios esenciales y la falta de oportunidades.

Un nuevo informe de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) puso el foco sobre esta realidad y reveló que el 36,1% de los hogares de la provincia vive en situación de pobreza multidimensional.

La investigación relevó 1.126 hogares distribuidos en los 26 departamentos de Córdoba y utilizó 27 indicadores agrupados en siete dimensiones: educación, vivienda, salud, alimentación, empleo, servicios públicos y redes de apoyo.

Uno de los datos más significativos del estudio es que casi uno de cada cinco hogares presenta múltiples carencias, aun cuando sus ingresos no los ubican dentro de la pobreza según las mediciones tradicionales. Se trata de una realidad que muchas veces queda fuera de las estadísticas económicas, pero que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias.

En diálogo con Cadena 3, Adrián Moneta Pizarro, profesor de la UNC y director del proyecto, explicó cuáles son las principales dificultades detectadas.

Según detalló, la dimensión educativa concentra una de las mayores carencias. El 28% de los hogares cordobeses presenta dificultades vinculadas con el logro educativo, ya que cuenta con al menos una persona adulta, mayor de 18 años, que no terminó la escuela secundaria.

Otro indicador preocupante está relacionado con los gastos destinados a cubrir las necesidades básicas. Cerca del 28% de los hogares presenta esta situación y destina más del 60% de sus ingresos a alimentación y vivienda, incluyendo alquileres y facturas de servicios públicos.

“Les queda muy poco dinero para satisfacer otras necesidades”, explicó Moneta Pizarro al describir el impacto que tiene esta distribución de los ingresos sobre la economía familiar.

El relevamiento también identificó dificultades en las redes de apoyo. De acuerdo con el investigador, el 27% de los hogares presenta carencias en este aspecto, al no contar con personas fuera del núcleo familiar a quienes recurrir ante una emergencia, para cuidar a un adulto mayor o a un niño, o incluso para realizar trámites por internet.

En materia de servicios esenciales, otro dato de preocupación es el acceso al agua potable: el 14% de los hogares de la provincia no cuenta con conexión a la red de agua potable o recibe agua que no es apta para el consumo.

Otro de los resultados destacados del informe indica que el 58,7% de los hogares cordobeses destina más del 60% de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.

Este indicador refleja las dificultades que atraviesan numerosas familias para afrontar los gastos cotidianos y disponer de recursos para otras necesidades, como salud, educación, transporte o recreación.

Al ser consultado sobre los aspectos más preocupantes de la investigación y las políticas públicas necesarias para revertir esta situación, Moneta Pizarro puso especial énfasis en la educación y, particularmente, en la terminalidad del nivel secundario.

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El estudio de la UNC plantea así una mirada más amplia sobre la pobreza en Córdoba. No alcanza con observar los ingresos de una familia: también es necesario conocer sus condiciones habitacionales, sus posibilidades educativas, el acceso a la salud y los servicios públicos, y los recursos sociales con los que cuenta.

La conclusión es que existe una pobreza que no siempre aparece en las estadísticas tradicionales, pero que se manifiesta todos los días en la mesa familiar, en las dificultades para acceder a servicios esenciales y en la imposibilidad de llegar a fin de mes.

Porque la pobreza no significa solamente no tener dinero: también implica no contar con las condiciones básicas para desarrollar una vida digna.

Informe de Jorge Mercado