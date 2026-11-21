FOTO: Aumento alarmante de personas en situación de calle en el centro de Córdoba

La presencia de personas en situación de calle genera preocupación entre vecinos y comerciantes de barrio Nueva Córdoba, especialmente en el sector de bulevar Chacabuco, donde aseguran que cada vez es más frecuente encontrar gente durmiendo en veredas, bancos y entradas de edificios.

Durante una recorrida de Cadena 3 por bulevar Chacabuco, entre Illia y Rondeau, se contabilizaron siete personas durmiendo en el cantero central. En el sector también se observaron colchones y frazadas utilizados por quienes permanecen durante la noche en la vía pública.

Encargados de edificios de la zona señalaron que la situación se agravó después de la pandemia y que, a diferencia de años anteriores, muchas personas ahora permanecen de manera habitual en los mismos lugares.

"Después de la pandemia, esto se empezó a ver más seguido. Algunos entienden cuando les hablamos y se van, pero otros son más violentos. Esto es de todos los días", relató uno de los porteros, que trabaja desde hace 20 años en el sector.

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Los trabajadores también mencionaron dificultades relacionadas con la ocupación de ingresos a cocheras y edificios, la falta de instalaciones sanitarias y episodios de consumo de alcohol y otras sustancias que, según sus testimonios, se registran en la zona.

"Los vecinos tienen miedo, más que todo a la madrugada, porque a veces son cinco o siete personas que están tomando o drogándose", sostuvo uno de los encargados.

Según explicaron, cuando solicitan intervención policial o municipal, las autoridades concurren al lugar y, en algunas ocasiones, trasladan a las personas a albergues. Sin embargo, aseguraron que muchas regresan a las pocas horas o al día siguiente.

"Cuando llamamos, viene la Policía o la Municipalidad, los llevan, pero al poco tiempo vuelven. La situación sigue igual", indicó uno de los entrevistados.

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Los testimonios recogidos señalan que la cuadra de Chacabuco comprendida entre Illia y Rondeau es uno de los sectores donde más se concentra esta situación. Durante el relevamiento se observó principalmente a hombres y mujeres jóvenes durmiendo en la vía pública.

También se mencionaron situaciones similares en otros sectores del centro cordobés y en barrio General Paz, particularmente en las inmediaciones de los puentes 24 de Septiembre, Sarmiento y Alvear.

Los vecinos consultados reconocieron las dificultades que atraviesan las personas que no cuentan con una vivienda, pero manifestaron su preocupación por los problemas de convivencia y la persistencia de la situación pese a las intervenciones de las autoridades.

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Informe de Fernando Barrionuevo.