Preocupación en Nueva Córdoba por la creciente presencia de personas en situación de calle
Vecinos y encargados de edificios advierten que cada vez más personas duermen en veredas, bancos y accesos a cocheras. Denuncian problemas de convivencia y aseguran que la situación se agravó después de la pandemia.
21/11/2026 | 12:09Redacción Cadena 3
FOTO: Aumento alarmante de personas en situación de calle en el centro de Córdoba
-
Audio. Preocupación en Nueva Córdoba por la creciente presencia de personas en situación de calle
Una mañana para todos
La presencia de personas en situación de calle genera preocupación entre vecinos y comerciantes de barrio Nueva Córdoba, especialmente en el sector de bulevar Chacabuco, donde aseguran que cada vez es más frecuente encontrar gente durmiendo en veredas, bancos y entradas de edificios.
Durante una recorrida de Cadena 3 por bulevar Chacabuco, entre Illia y Rondeau, se contabilizaron siete personas durmiendo en el cantero central. En el sector también se observaron colchones y frazadas utilizados por quienes permanecen durante la noche en la vía pública.
Encargados de edificios de la zona señalaron que la situación se agravó después de la pandemia y que, a diferencia de años anteriores, muchas personas ahora permanecen de manera habitual en los mismos lugares.
"Después de la pandemia, esto se empezó a ver más seguido. Algunos entienden cuando les hablamos y se van, pero otros son más violentos. Esto es de todos los días", relató uno de los porteros, que trabaja desde hace 20 años en el sector.
/Inicio Código Embebido/
Tragedia. Fatal accidente en la Circunvalación de Córdoba: un motociclista murió en barrio Empalme
La víctima circulaba en una Honda Titán de 150 cc cuando, por motivos que se investigan, habría perdido el control. El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, cerca del puente Sabattini.
/Fin Código Embebido/
Los trabajadores también mencionaron dificultades relacionadas con la ocupación de ingresos a cocheras y edificios, la falta de instalaciones sanitarias y episodios de consumo de alcohol y otras sustancias que, según sus testimonios, se registran en la zona.
"Los vecinos tienen miedo, más que todo a la madrugada, porque a veces son cinco o siete personas que están tomando o drogándose", sostuvo uno de los encargados.
Según explicaron, cuando solicitan intervención policial o municipal, las autoridades concurren al lugar y, en algunas ocasiones, trasladan a las personas a albergues. Sin embargo, aseguraron que muchas regresan a las pocas horas o al día siguiente.
"Cuando llamamos, viene la Policía o la Municipalidad, los llevan, pero al poco tiempo vuelven. La situación sigue igual", indicó uno de los entrevistados.
/Inicio Código Embebido/
Información de servicio. La SUBE suspenderá varios servicios este domingo: qué pasará con el transporte en Córdoba
La interrupción será entre la medianoche y el mediodía por una actualización del sistema. Los pasajeros que tengan saldo en sus tarjetas podrán viajar normalmente. Recomiendan anticipar las recargas.
/Fin Código Embebido/
Los testimonios recogidos señalan que la cuadra de Chacabuco comprendida entre Illia y Rondeau es uno de los sectores donde más se concentra esta situación. Durante el relevamiento se observó principalmente a hombres y mujeres jóvenes durmiendo en la vía pública.
También se mencionaron situaciones similares en otros sectores del centro cordobés y en barrio General Paz, particularmente en las inmediaciones de los puentes 24 de Septiembre, Sarmiento y Alvear.
Los vecinos consultados reconocieron las dificultades que atraviesan las personas que no cuentan con una vivienda, pero manifestaron su preocupación por los problemas de convivencia y la persistencia de la situación pese a las intervenciones de las autoridades.
/Inicio Código Embebido/
Córdoba. Femicidio de Romina González: el acusado sigue internado y en coma farmacológico
Nicolás Gabriel Pedraza, de 38 años, continúa con asistencia respiratoria mecánica en el Hospital de Urgencias. Los médicos informaron que permanece estable tras ser operado, aunque su pronóstico es reservado.
/Fin Código Embebido/
Informe de Fernando Barrionuevo.
Lectura rápida
¿Qué situación se reporta en barrio Nueva Córdoba? La presencia de personas en situación de calle ha aumentado, generando preocupación entre vecinos y comerciantes.
¿Quiénes están involucrados en esta problemática? Vecinos, comerciantes y encargados de edificios en barrio Nueva Córdoba.
¿Cuándo comenzó a agravarse esta situación? Después de la pandemia, según testimonios de los trabajadores de la zona.
¿Dónde se concentra este problema? Principalmente en bulevar Chacabuco, entre Illia y Rondeau, y en otros sectores del centro cordobés.
¿Cómo responden las autoridades ante las solicitudes de intervención? Las autoridades acuden al lugar y, en algunos casos, trasladan a las personas a albergues, pero muchas regresan rápidamente.