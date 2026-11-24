Cabo Frío comienza a ganar protagonismo entre los destinos brasileños elegidos por los turistas argentinos para disfrutar del verano. Con playas paradisíacas, arena blanca, aguas cristalinas y una amplia oferta de actividades, la ciudad ubicada en la Región de los Lagos de Río de Janeiro ofrece una combinación de naturaleza, descanso y entretenimiento.

En el marco del preoperativo de verano, un recorrido por el destino permitió conocer sus principales atractivos y comprobar que, más allá de los pronósticos de lluvia, el clima sorprendió con jornadas de pleno sol y temperaturas elevadas. Con registros cercanos a los 28 grados, la sensación térmica superaba los 30 grados y el ambiente invitaba a disfrutar de la playa.

Cabo Frío también se destaca por su propuesta hotelera. Además de los establecimientos con vistas al mar, cuenta con alojamientos frente al canal, donde es habitual encontrar turistas que practican remo o alquilan pequeñas embarcaciones para recorrer la zona.

Marines, quien vive hace 40 años en Cabo Frío y trabaja en el sector turístico y de eventos, confirmó que en los últimos años aumentó la llegada de visitantes argentinos.

“Cabo Frío se puso de moda. Entonces, están empezando a venir en volumen mayor y están súper bien recibidos. Se vuelven encantados porque Cabo Frío realmente es un paraíso”, contó.

Entre los lugares imperdibles para conocer mencionó la Ilha do Japonês, Praia do Peró y Praia das Conchas, además de las dunas, que ofrecen un escenario ideal para disfrutar del atardecer y practicar sandboard.

La propuesta también incluye las llamadas trilhas, senderos que conectan distintas playas y permiten descubrir rincones naturales, paisajes y miradores. Si bien se pueden realizar caminatas sencillas, lo recomendable es utilizar zapatillas para recorrerlos con mayor comodidad.

Una de las grandes ventajas de elegir Cabo Frío como base de alojamiento es su cercanía con otros dos destinos emblemáticos de Brasil: Arraial do Cabo y Búzios.

Arraial do Cabo se encuentra a aproximadamente 15 minutos en auto, mientras que Búzios también está a poca distancia. De esta manera, quienes se hospedan en Cabo Frío pueden organizar excursiones y disfrutar de las playas y atractivos de las tres ciudades durante las mismas vacaciones.

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La ciudad, además, combina su perfil turístico con una identidad propia. Tiene una infraestructura importante, comercios y servicios, pero conserva sectores pintorescos que mantienen el encanto de un pueblo costero.

Uno de ellos es el barrio de Passagem, con sus calles empedradas y construcciones tradicionales, un espacio ideal para caminar, recorrer restaurantes y disfrutar de otra faceta del destino.

Con naturaleza, playas, actividades al aire libre y una ubicación privilegiada, Cabo Frío se presenta como una alternativa para quienes buscan descubrir Brasil y aprovechar un viaje que permite conocer tres destinos turísticos en una misma experiencia.

Informe de Dahy Terradas