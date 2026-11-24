El Gobierno salió a rechazar que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica, luego de que los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmaran dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. El vocero presidencial, Adrián Ravier, pidió esperar el resultado del Producto Bruto Interno (PBI) del tercer trimestre, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento mensual registrado en septiembre.

Las declaraciones de ambos funcionarios se conocieron este martes 24 de noviembre, después de la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró una mejora del 1,1% en septiembre respecto de agosto. Sin embargo, ese repunte no alcanzó para revertir el desempeño negativo acumulado durante los dos trimestres anteriores.

Ravier: “No lo podemos confirmar”

Durante la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier sostuvo que los indicadores disponibles todavía no permiten confirmar que la Argentina haya ingresado en una recesión técnica.

“Si ustedes me preguntan si hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar. Hay muchas definiciones, pero si se toma la de dos trimestres de PBI en caída, recién vamos a tener en diciembre el dato del tercer trimestre”, explicó.

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El funcionario señaló que el EMAE mostró una caída en julio, pero registró mejoras en agosto y septiembre. No obstante, aclaró que se trata de estimaciones mensuales y no del resultado definitivo del PBI trimestral.

Además, planteó que el indicador puede subestimar el peso de la economía informal, una característica que, según afirmó, todavía tiene relevancia en el país. Por ese motivo, consideró que el resultado final podría ser diferente al que anticipan algunos analistas.

Ravier también atribuyó parte de la desaceleración económica al impacto de las mayores tasas de interés internacionales y a la guerra en Medio Oriente. En ese marco, defendió el rumbo del programa económico y descartó cambios en la estrategia oficial.

Caputo celebró el crecimiento mensual de septiembre

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió destacar el dato positivo de septiembre y evitó referirse a la posibilidad de que la economía haya ingresado en una recesión técnica.

A través de una publicación en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda encabezó su mensaje con una frase contundente: “EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE”.

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EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE ? El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025 ? El indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023 ? En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 24, 2026

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Caputo remarcó que el indicador acumuló una mejora del 1% durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. También señaló que el componente tendencia-ciclo se mantuvo estable y se ubicó un 6,1% por encima del registro de diciembre de 2023.

Otro de los puntos que destacó fueron las revisiones estadísticas realizadas por el Indec sobre los meses anteriores. Según detalló, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron corregidas: pasaron de -2,8% a -2,5% en julio y de +0,1% a +0,4% en agosto.

De acuerdo con el ministro, esas modificaciones dejaron el nivel de actividad de agosto un 0,5% por encima del informado en el reporte anterior.

Dos trimestres en caída y la expectativa por el dato del PBI

La discusión entre el diagnóstico de los analistas y la posición del Gobierno se concentra en la evolución trimestral de la economía. Mientras distintos especialistas consideran que dos trimestres consecutivos de contracción constituyen una recesión técnica, el oficialismo sostiene que todavía falta conocer el dato definitivo del PBI correspondiente al tercer trimestre.

El EMAE de septiembre mostró una recuperación mensual del 1,1%, pero esa mejora no modificó el resultado acumulado de los dos trimestres anteriores.

La publicación del PBI prevista para diciembre será, según Ravier, el dato que permitirá determinar si se cumplen las condiciones para confirmar formalmente ese escenario.