La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y no invitaría a Javier Milei a la ceremonia de asunción de su cuarto mandato, prevista para el próximo 5 de enero.

La decisión profundiza el distanciamiento entre ambos gobiernos, luego de las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien puso en duda la transparencia de las elecciones brasileñas del 25 de octubre, en las que Lula consiguió la reelección frente al candidato de derecha Flávio Bolsonaro.

Bitelli había sido convocado a Brasilia a fines de julio, en medio de los enfrentamientos entre las administraciones de ambos países. Ahora, según trascendió, no retomará sus funciones en Buenos Aires y regresaría únicamente para completar trámites administrativos y organizar su mudanza.

Mientras tanto, la embajada brasileña continuará bajo la conducción del ministro consejero Eduardo Uziel, en calidad de encargado de negocios. De esta manera, Brasil mantendrá su representación diplomática en un nivel inferior al de embajadores, incluso después del inicio del nuevo mandato de Lula.

La decisión todavía no fue comunicada formalmente a las autoridades argentinas.

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Milei y Quirno quedarían afuera de la ceremonia de asunción

Al retiro definitivo del embajador se sumaría la exclusión de Milei de la ceremonia de investidura presidencial del próximo 5 de enero.

Según trascendió en Brasilia, el canciller Pablo Quirno tampoco sería invitado. En cambio, el gobierno brasileño tendría previsto convocar a otras figuras políticas argentinas, entre ellas los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández, además de gobernadores.

Por el momento, las invitaciones oficiales no fueron cursadas y la eventual ausencia del mandatario argentino no fue comunicada formalmente por las autoridades brasileñas.

Las declaraciones de Quirno que profundizaron el conflicto

El nuevo episodio de tensión se produjo después de que el canciller argentino cuestionara públicamente el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil.

Durante su participación en el programa televisivo conducido por Juana Viale, Quirno fue consultado sobre los motivos por los que Milei no había felicitado a Lula por su triunfo electoral.

El funcionario sostuvo que habían existido circunstancias que generaban dudas sobre el desarrollo de los comicios y afirmó que el reconocimiento del resultado correspondía al Tribunal Electoral brasileño, independientemente de la posición del Gobierno argentino.

Las declaraciones provocaron malestar en Brasilia, donde fueron interpretadas como un nuevo cuestionamiento a la legitimidad del presidente reelecto. Las autoridades electorales brasileñas habían validado el resultado, que dejó a Lula con una diferencia superior a los cuatro millones de votos.

Según fuentes diplomáticas brasileñas, los dichos de Quirno terminaron de convencer al gobierno de Lula de que no estaban dadas las condiciones para recomponer el vínculo con la administración libertaria.

La Cancillería argentina, por su parte, evitó pronunciarse sobre las nuevas decisiones y quedó a la espera de una comunicación oficial.

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Una relación deteriorada desde hace meses

El distanciamiento entre ambos gobiernos se había profundizado a fines de julio, cuando Milei participó de una actividad política vinculada con la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y volvió a lanzar duras críticas contra Lula.

En ese contexto, el mandatario argentino también dirigió expresiones ofensivas contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil y una de las principales figuras del Poder Judicial de ese país.

Como respuesta, el gobierno brasileño convocó a consultas a Bitelli y posteriormente redujo el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires. Argentina también retiró a su embajador en Brasilia, Daniel Raimondi.

Desde entonces, las relaciones bilaterales quedaron en manos de encargados de negocios, aunque los canales institucionales y comerciales entre ambos países continuaron funcionando.