Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras este sábado, con la posibilidad de obtener un premio de U$S 25.000.000 en caso de consagrarse campeón. Esto elevaría el total de ingresos a aproximadamente U$S 33.930.000 por toda su participación en el torneo.

Hasta el momento, el "Pincha" ha acumulado unos U$S 15.930.000 solo por haber llegado a la final. Este monto proviene de U$S 8.930.000 por mérito deportivo y U$S 7.000.000 que la Conmebol otorga al subcampeón, asegurando ingresos independientemente del resultado del partido.

En el desglose de la cifra total que podría obtener el club platense, se incluyen: U$S 3.000.000 por haber jugado la fase de grupos (recibiendo U$S 1.000.000 por cada partido en casa); U$S 1.250.000 por avanzar a octavos de final; U$S 1.700.000 por alcanzar los cuartos y U$S 2.300.000 por jugar en semifinales.

Adicionalmente, el equipo argentino logró dos victorias en la fase de grupos (2 a 1 ante Cusco y 1 a 0 contra Independiente Medellín), lo que le ha permitido sumar U$S 340.000 por cada triunfo en concepto de "mérito deportivo".

Este año, el premio por alzarse con el título será 1 millón de dólares más que el del año anterior, y el monto por mérito deportivo ha crecido en U$S 10.000 por cada partido ganado, lo que se traduce en premios más altos que en la edición anterior.