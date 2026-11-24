Estudiantes podría ganar hasta 33 millones de dólares si se consagra en la Libertadores
El "Pincha" enfrentará a Palmeiras este sábado y podría acumular millones de dólares si levanta el título en la Copa Libertadores, con un premio de 25 millones en juego.
FOTO: Estudiantes busca levantar la copa ante Palmeiras.
Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras este sábado, con la posibilidad de obtener un premio de U$S 25.000.000 en caso de consagrarse campeón. Esto elevaría el total de ingresos a aproximadamente U$S 33.930.000 por toda su participación en el torneo.
Hasta el momento, el "Pincha" ha acumulado unos U$S 15.930.000 solo por haber llegado a la final. Este monto proviene de U$S 8.930.000 por mérito deportivo y U$S 7.000.000 que la Conmebol otorga al subcampeón, asegurando ingresos independientemente del resultado del partido.
En el desglose de la cifra total que podría obtener el club platense, se incluyen: U$S 3.000.000 por haber jugado la fase de grupos (recibiendo U$S 1.000.000 por cada partido en casa); U$S 1.250.000 por avanzar a octavos de final; U$S 1.700.000 por alcanzar los cuartos y U$S 2.300.000 por jugar en semifinales.
Adicionalmente, el equipo argentino logró dos victorias en la fase de grupos (2 a 1 ante Cusco y 1 a 0 contra Independiente Medellín), lo que le ha permitido sumar U$S 340.000 por cada triunfo en concepto de "mérito deportivo".
Este año, el premio por alzarse con el título será 1 millón de dólares más que el del año anterior, y el monto por mérito deportivo ha crecido en U$S 10.000 por cada partido ganado, lo que se traduce en premios más altos que en la edición anterior.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará la final de la Copa Libertadores?
Estudiantes de La Plata se enfrentará a Palmeiras.
¿Cuánto podría ganar Estudiantes si se consagra campeón?
Podría ganar hasta U$S 33.930.000 en total.
¿Cuánto ha acumulado Estudiantes hasta ahora?
Hasta ahora ha acumulado U$S 15.930.000 por llegar a la final.
¿Cuánto es el premio por ser campeón este año?
El premio por ser campeón es de U$S 25.000.000.
¿Cuánto se incrementó el premio por mérito deportivo?
El premio por mérito deportivo se incrementó en U$S 10.000 por cada partido ganado.
[Fuente: Noticias Argentinas]