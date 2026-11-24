Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 24 de noviembre.
El sorteo número 31675 de la quiniela vespertina se realizó el martes 24 de noviembre a las 18:00, destacando el número 1745, que representa a "A primera (El Vino)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31675 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 1745, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).
1° 1745
2° 9888
3° 1005
4° 7160
5° 5372
6° 1677
7° 7794
8° 8347
9° 6360
10° 9358
11° 6605
12° 0016
13° 6028
14° 3794
15° 7997
16° 8109
17° 6439
18° 0193
19° 8711
20° 0230
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores en Argentina, quienes buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición que reúne a miles de participantes cada semana.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31675 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 24 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1745, que representa a "A primera (El Vino)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.