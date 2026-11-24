El número de sorteo 31675 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 1745, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

1° 1745

2° 9888

3° 1005

4° 7160

5° 5372

6° 1677

7° 7794

8° 8347

9° 6360

10° 9358

11° 6605

12° 0016

13° 6028

14° 3794

15° 7997

16° 8109

17° 6439

18° 0193

19° 8711

20° 0230

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores en Argentina, quienes buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición que reúne a miles de participantes cada semana.