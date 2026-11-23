Con la llegada de los meses más fríos, es fundamental preparar adecuadamente las plantas de interior que han pasado el verano al aire libre. Este proceso no se limita a un simple traslado, sino que requiere una serie de cuidados para asegurar que las plantas se adapten correctamente a su nuevo entorno. A continuación, se presentan cuatro pasos esenciales para facilitar esta transición.

1. Reducir el riego: Antes de mover las plantas al interior, es recomendable regarlas bien uno o dos días antes. Mantener el suelo húmedo (pero no empapado) permite detectar posibles plagas en la zona de las raíces y minimiza el shock por el cambio de ambiente. Con la llegada del otoño y el invierno, la mayoría de las plantas reducen su crecimiento, lo que significa que utilizan menos agua. Por lo tanto, seguir el mismo calendario de riego que en los meses cálidos puede ser un error común. En lugar de regar por un cronograma, es mejor comprobar la humedad del suelo introduciendo un dedo en la tierra. Si se siente ligero, es hora de regar; si todavía está húmedo, conviene esperar unos días más.

2. Vigilancia de plagas: Las plantas que han estado al aire libre pueden haber adquirido plagas indeseadas. Unos días antes de llevarlas adentro, se sugiere rociar toda la planta, incluyendo las hojas, tallos y el envés de las hojas, donde suelen esconderse los insectos. Además, se puede aplicar aceite de neem para controlar cualquier plaga que haya encontrado refugio. Sin embargo, algunas plagas, como los ácaros, los mosquitos de los hongos y las cochinillas, son comunes en invierno, ya que prosperan en el aire cálido y seco de los hogares. Es fundamental realizar revisiones visuales regulares para detectar infestaciones a tiempo y tratar con jabón insecticida si es necesario.

3. Ajustar la luz: Es importante observar en qué condiciones de luz prosperaron las plantas al aire libre: si recibieron luz solar directa, sombra parcial o luz moteada. Al ubicarlas en el interior, se debe buscar un lugar similar. También es recomendable limpiar las hojas antes de la mudanza, ya que el polvo y la suciedad pueden bloquear la absorción de luz. Las condiciones de luz en el interior son a menudo difíciles de replicar, especialmente con el cambio en el ángulo del sol y la reducción de las horas de luz. Se sugiere colocar las plantas lo más cerca posible de las ventanas y rotarlas semanalmente para un crecimiento uniforme. Si el lugar parece demasiado oscuro, se puede considerar el uso de luces de crecimiento.

4. Combatir el aire seco: Una de las ventajas de tener las plantas al aire libre durante el clima cálido es la mayor humedad del aire. Al entrar en el hogar, la calefacción tiende a extraer la humedad, lo que puede provocar bordes de hojas crujientes, puntas marrones o un crecimiento lento. Para contrarrestar esto, se pueden agrupar las plantas para crear un microclima de humedad compartida. También se puede utilizar una bandeja de piedras con agua debajo de las macetas (sin que estas se sumerjan en el agua) para generar humedad a medida que se evapora. Un humidificador es la solución más efectiva para toda una habitación, y la nebulización puede proporcionar un impulso rápido para plantas que son especialmente sensibles a la falta de humedad.

Preparar las plantas para el invierno no requiere una gran inversión de tiempo; basta con planificar una semana para completar la transición. Es normal que las plantas experimenten algo de estrés, incluyendo la caída de hojas, así que no es motivo de alarma. Con un poco de atención, se puede asegurar que las plantas de interior se mantengan saludables hasta la llegada de la primavera.