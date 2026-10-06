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Aoita alcanzó un acuerdo provisorio y el transporte interurbano será normal en Córdoba

El gremio informó que el entendimiento es por 45 días. En ese período, no habrá medidas de fuerza. Mientras tanto, continuará la discusión por una recomposición de haberes. 

06/10/2026 | 19:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán normalmente.

FOTO: El transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán normalmente.

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La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) informó este marres a la tarde que, a partir de la intervención del Gobierno de Córdoba, se logró destrabar la negociación y alcanzar un acuerdo provisorio por 45 días en el marco de la discusión paritaria.

Como consecuencia de este entendimiento, quedan sin efecto las medidas de fuerza previstas y los servicios de transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán con normalidad.

El acuerdo abre una instancia transitoria, mientras continúa la discusión por la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

Cumplido el período acordado, se retomará la negociación paritaria.

Lectura rápida

¿Qué se informó? La AOITA anunció un acuerdo provisorio por 45 días tras la intervención del Gobierno de Córdoba.

¿Quiénes están involucrados? La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor y el Gobierno de Córdoba.

¿Cuándo se logró el acuerdo? Este acuerdo fue informado el día martes por la tarde.

¿Dónde se aplicará el acuerdo? En los servicios de transporte interurbano provincial y urbano del interior de Córdoba.

¿Por qué se llegó a este acuerdo? Para destrabar la negociación paritaria y evitar medidas de fuerza.

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