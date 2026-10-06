Emotivo último calentamiento de Lionel Messi con la Selección argentina en el Monumental

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llevó a cabo su último calentamiento previo al encuentro contra Benín, un evento que trasciende lo meramente deportivo debido a su inminente salida del conjunto nacional.

Messi realizó sus movimientos precompetitivos habituales antes del encuentro con la selección africana, en un estadio Monumental colmado de aficionados que se congregaron para presenciar "el último baile del 10" con los colores que defendió durante más de dos décadas.

La hinchada estalló en aplausos y ovaciones tras el anuncio de la alineación, donde la voz del estadio proclamó al emblema del equipo: "Por última vez, vistiendo la camiseta número 10, nuestro capitán, el máximo ganador de la historia de la selección argentina, la leyenda: Lionel Andrés Messi".

Este emotivo momento marcó el cierre de una era para el futbolista que ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol argentino. El cariño y respeto del público fueron palpables, y la atmósfera en el estadio se tornó festiva a pesar de la tristeza que acompaña su despedida.