Un nuevo enfoque para combatir la enfermedad de las encías sin eliminar bacterias beneficiosas

Las bacterias son notablemente adaptables, lo que les permite sobrevivir a condiciones cambiantes, pero también puede generar problemas cuando especies dañinas se vuelven resistentes a los antibióticos y desinfectantes. Sin embargo, no todas las bacterias son enemigas; muchas especies desempeñan roles cruciales en la salud humana, como las que habitan en la boca. Esto plantea una pregunta interesante: en lugar de intentar eliminar las bacterias, ¿podrían los científicos influir en su comportamiento y fomentar comunidades microbianas más saludables?

Investigaciones publicadas en 2025 en npj Biofilms and Microbiomes sugieren que esto podría ser posible. Científicos que estudiaron la placa dental encontraron que interferir en las señales químicas que las bacterias utilizan para comunicarse puede cambiar qué especies prosperan, potencialmente desplazando la comunidad hacia bacterias asociadas con una mejor salud bucal.

Comunicación Bacteriana en la Boca

La boca humana alberga alrededor de 700 especies de bacterias. Estos microbios no simplemente crecen juntos; muchos intercambian señales químicas mediante un proceso conocido como quorum sensing. Este mecanismo permite a las bacterias detectar cuántas células vecinas están presentes y coordinar comportamientos grupales. Algunas bacterias orales utilizan moléculas llamadas N-acil homoserina lactonas (AHLs) para comunicarse.

Investigadores de la Universidad de Minnesota examinaron cómo estas señales moldean la placa dental, con el objetivo de determinar si se podía manipular la comunicación bacteriana para ayudar a mantener un microbioma oral más saludable. El microbioma oral se refiere a la comunidad de microorganismos que habitan en la boca. Cuando esta comunidad se desequilibra, las bacterias potencialmente dañinas pueden volverse más dominantes y contribuir a condiciones como la enfermedad periodontal.

Las Señales Químicas Pueden Cruzar la Línea de las Encías

Los investigadores descubrieron que las bacterias en la placa dental producían señales de AHL en entornos aeróbicos (como por encima de la línea de las encías), donde hay oxígeno disponible. Estas señales químicas también podían ser detectadas por bacterias que vivían en entornos anaeróbicos (debajo de la línea de las encías), donde los niveles de oxígeno son mucho más bajos. Esta conexión fue importante porque las condiciones bajo la línea de las encías pueden favorecer a las bacterias asociadas con la enfermedad periodontal.

El equipo también utilizó enzimas especializadas llamadas lactonasas para eliminar las señales de AHL. Estas lactonasas descomponen estas moléculas de comunicación, interfiriendo efectivamente en la conversación bacteriana.

Cuando los investigadores interrumpieron la señalización de AHL, la comunidad de placa dental se desplazó hacia especies más asociadas con la salud oral. Sus hallazgos sugieren que enzimas cuidadosamente seleccionadas podrían algún día utilizarse para alterar la composición de la placa dental y ayudar a mantener un equilibrio más saludable de microorganismos.

La Placa Dental Comporta Como un Ecosistema

La plaque dental se desarrolla en una secuencia, similar a un ecosistema forestal, según el profesor asociado Mikael Elias, autor principal del estudio. "Las especies pioneras como Streptococcus y Actinomyces son los primeros colonizadores en comunidades simples; generalmente son inofensivas y están asociadas con una buena salud oral. Los colonizadores tardíos más diversos incluyen las bacterias del 'complejo rojo' como Porphyromonas gingivalis, que están fuertemente vinculadas a la enfermedad periodontal. Al interrumpir las señales químicas que las bacterias utilizan para comunicarse, se podría manipular la comunidad de placa para que permanezca o regrese a su etapa asociada con la salud.

En otras palabras, la placa dental cambia con el tiempo en lugar de aparecer de una sola vez. Las comunidades tempranas pueden contener bacterias relativamente inofensivas, mientras que las comunidades más complejas pueden eventualmente incluir especies fuertemente asociadas con la enfermedad de las encías.

Los investigadores esperan que interferir con la comunicación bacteriana pueda hacer posible guiar la placa hacia un estado más temprano y saludable, en lugar de intentar eliminar toda la población microbiana.

El Oxígeno Cambia Cómo Comportan las Señales Bacterianas

Uno de los hallazgos más importantes fue que los efectos de la comunicación bacteriana dependían en gran medida de los niveles de oxígeno. "Lo que es particularmente sorprendente es cómo la disponibilidad de oxígeno cambia todo", afirmó el autor principal Rakesh Sikdar. "Cuando bloqueamos la señalización de AHL en condiciones aeróbicas, observamos más bacterias asociadas a la salud. Pero cuando añadimos AHL en condiciones anaeróbicas, promovimos el crecimiento de colonizadores tardíos asociados con enfermedades. El quorum sensing puede desempeñar roles muy diferentes por encima y por debajo de la línea de las encías, lo que tiene importantes implicaciones para cómo abordamos el tratamiento de las enfermedades periodontales.

Esta diferencia sugiere que las mismas señales químicas pueden influir en las comunidades microbianas de maneras muy diferentes dependiendo de dónde ocurren en la boca. Por encima de la línea de las encías, donde hay más oxígeno, interrumpir la señalización de AHL favoreció a las bacterias vinculadas con una mejor salud oral. Debajo de la línea de las encías, añadir esas señales fomentó especies de colonización tardía asociadas con la enfermedad.

Una Estrategia Diferente para Prevenir la Enfermedad de las Encías

Los investigadores ahora desean investigar cómo varía la comunicación bacteriana en toda la boca y entre personas en diferentes etapas de la enfermedad periodontal. En lugar de atacar en forma general a las bacterias orales con tratamientos antimicrobianos, el objetivo a largo plazo es encontrar formas de influir en el equilibrio de la comunidad microbiana misma.

"Entender cómo las comunidades bacterianas se comunican y se organizan puede, en última instancia, proporcionarnos nuevas herramientas para prevenir la enfermedad periodontal, no mediante la guerra contra todas las bacterias orales, sino manteniendo estratégicamente un equilibrio microbiano saludable", concluyó Elias.

Este enfoque podría eventualmente tener implicaciones más allá de la odontología. Desequilibrios microbianos similares, a menudo llamados disbiosis del microbioma, ocurren en otras partes del cuerpo y se han asociado con una variedad de problemas de salud, incluidos ciertos tipos de cáncer. Los investigadores esperan que aprender a manipular la comunicación bacteriana pueda eventualmente proporcionar una base para terapias diseñadas para guiar a las comunidades microbianas hacia estados más saludables en lugar de simplemente destruirlas.

La investigación fue financiada por los Institutos Nacionales de Salud.