El "pipazo", el drama detrás del brutal crimen en Río Cuarto

Por Juan Federico

El 14 de febrero último, 15 personas terminaron detenidas en Río Cuarto en medio de una serie de allanamientos simultáneos en los barrios 400 Viviendas, Alberdi y Banda Norte, a raíz de distintas investigaciones por diferentes casos de violencia urbana.

En uno de estos operativos, los policías de la Departamental Río Cuarto se encontraron con una sorpresa que no estaba en el radar iniciar de la causa: ocho paquetes y medio de marihuana que en total pesaron 6,5 kilos.

La vivienda en la que se halló la droga pertenecía a Roberto Mansilla (44), un hombre que ya tenía varios renglones completos en su planilla prontuarial: causas por robos calificados, por portación de arma de fuego y por distintos delitos contra la propiedad.

Sin embargo, Mansilla pronto recuperó la libertad. Hasta que el domingo último, fue asesinado de una profunda puñalada.

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Todo ocurrió en medio de una discusión frente a su casa que fue escalando de tono. Hasta que el atacante tomó la cuchilla y apuñaló. Luego de herirlo de muerto, empezó a escapar a pie. Alertados por otros vecinos, y gracias a las cámaras de seguridad, los móviles policiales pronto le dieron alcance gracias a un operativo cerrojo.

Lo atraparon en calle Moisés Álvarez al 1700, a varias cuadras de la escena del crimen, cuando intentó esconderse en un domicilio. Aún tenía la cuchilla ensangrentada encima. Fue identificado como Jonathan Alaniz (31). De acuerdo a las fuentes consultadas, también cuenta con un prontuario abultado.

Un testigo de lo ocurrido describió el trasfondo del asesinato. En declaraciones a Telediario Digital, dijo: “El asesino es primo hermano mío. Discutieron por nada, por droga, por esa maldita pipa que está fluyendo en todos los barrios. Andan todos como sonámbulos. No sé qué hace la Justicia que no para a los que venden. La droga es la que se lleva una vida así, discuten por nada”.

Y subrayó: “Han estado presos los dos pero que no los juzguen por eso la gente, es por la maldita droga la pipa, andan tres o cuatro días empastillados, pipeados en la calle, andan como sonámbulos, ellos andaban juntos. No sé qué ha pasado en ese momento, si hubo una discusión, si se defendió. Pero es la maldita droga y la Justicia no hace nada. Les dejan la vía libre”.

En ese mismo sentido, este testigo agregó que la ambulancia demoró bastante en llegar a auxiliar a Mansilla, por lo que fue él, junto a otros vecinos, quienes finalmente lo cargaron en un vehículo particular y lo llevaron al hospital local, donde los médicos constataron su fallecimiento.